Juan Fernando Quintero al DIM: la condición que puso el club para hacer realidad su regreso

Independiente Medellín abrió una nueva etapa de venta de abonos y fijó una meta para hacer realidad el regreso del talentoso volante al club de sus amores. Foto: Getty Images

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El regreso de Juan Fernando Quintero a Independiente Medellín está más cerca, pero todavía falta un paso que el propio club considera determinante: su hinchada. El Poderoso anunció este viernes que trabaja para concretar el esperado reencuentro con el volante antioqueño y lanzó un reto a sus aficionados: llegar a los 40.000 abonados para hacer realidad la llegada de ‘Juanfer’.

El DIM abrió la tercera etapa de venta de abonos y dejó claro que la respuesta de sus seguidores será fundamental para que el talentoso zurdo vuelva a vestir la camiseta del equipo de sus amores.

“Juan Fernando Quintero e Independiente Medellín tienen historia pendiente, por eso, ambos nos esforzamos para volver a estar juntos”, señaló el club en su comunicado.

Sin embargo, la institución fue todavía más clara al explicar qué hace falta para concretar el regreso del jugador. La meta es alcanzar 40.000 abonados, una cifra que el Medellín considera necesaria para dar el paso definitivo hacia el reencuentro con Quintero.

“Para poder hacer real el regreso de Juanfer al club de sus amores, debemos ser 40 mil abonados, 40 mil almas que alentemos cada fin de semana en el Atanasio”, explicó el Poderoso.

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El pedido del DIM a sus hinchas

El club puso a sus aficionados en el centro de la operación. La idea es que un Atanasio Girardot lleno cada fin de semana acompañe al equipo dirigido por Luis Amaranto Perea y, si se cumple el objetivo planteado, también pueda recibir nuevamente a Quintero.

“Pero para que la historia llegue a final feliz hace falta la parte más importante, nuestra hinchada”, manifestó el Medellín.

El mensaje apunta directamente a la ilusión que existe entre los seguidores del Poderoso por volver a ver al mediocampista con la camiseta roja. El club considera que alcanzar los 40.000 abonados permitirá hacer realidad el regreso de un futbolista que ha manifestado en varias ocasiones su deseo de volver a Medellín.

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“Solo con tu aliento, comprando tu abono, podremos hacer real la llegada de un hincha rojo, como nosotros, al club de nuestros amores”, añadió la institución.

El objetivo deportivo también está planteado: construir una campaña que termine con el título de Liga que la afición antioqueña anhela.

El sueño pendiente de Juanfer

Quintero tiene una historia previa con Independiente Medellín. Su primera etapa en el club se produjo a finales de 2017, cuando llegó cedido por el Porto de Portugal. Permaneció seis meses y ahora existe la posibilidad de que se produzca un nuevo capítulo en su relación con el Poderoso.

El volante, de 33 años, ha repetido durante los últimos años que uno de sus grandes deseos era regresar al equipo que lleva en el corazón.

“Tengo un sueño pendiente, volver al Medellín”, señaló hace algunos años. Ahora, ese sueño está cerca de concretarse, aunque todavía depende del objetivo que el club puso sobre la mesa con su hinchada.

Además, el posible reencuentro tendría un componente especial en el banquillo. Quintero volvería a encontrarse con Amaranto Perea, quien hace escasas semanas estuvo cerca de él como asistente técnico de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia y ahora dirige al DIM.

¿Qué pasó con River Plate?

La posibilidad de regresar a Medellín apareció después de que Quintero terminara su tercera etapa con River Plate. El colombiano quedó como agente libre tras llegar a un acuerdo con la directiva del conjunto argentino para finalizar su contrato.

Su salida se produjo después de una serie de desencuentros con Eduardo ‘Chacho’ Coudet. La situación se fue deteriorando después de la final de la Liga Profesional Argentina contra Belgrano de Córdoba, encuentro en el que Quintero disputó pocos minutos y mostró su molestia por la decisión del entrenador.

Posteriormente, abandonó el plantel antes de un partido de Copa Sudamericana con permiso del club y se incorporó a la concentración de la selección de Colombia para el Mundial. Allí sumó minutos frente a República Democrática del Congo, Portugal, Ghana y Suiza.

Después de la Copa del Mundo debía presentarse el jueves 23 de julio a las órdenes de Coudet, pero tenía un permiso otorgado por la directiva. Finalmente, los desencuentros entre el jugador y el entrenador llevaron a la terminación del vínculo.

Quintero quedó libre y, aunque se habló de la posibilidad de continuar su carrera en Estados Unidos, su deseo de volver al DIM volvió a tomar fuerza.

Ahora, el balón está en manos de la hinchada del Poderoso. El club ya abrió la tercera etapa de venta de abonos y estableció la cifra que considera necesaria para concretar el regreso: 40.000 abonados.

Si la afición responde al llamado, el sueño de volver a ver a Juan Fernando Quintero con la camiseta del Medellín estará un paso más cerca de convertirse en realidad.

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