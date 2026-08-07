Luis Díaz le hizo tremendo golazo a Aston Villa en amistoso con Bayern Múnich: video

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Luis Díaz arrancó con golazo la pretemporada del Bayern Múnich, que derrotó 2-1 al Aston Villa en un amistoso internacional. El colombiano apareció a los 73 minutos para marcar el 2-0 con una gran acción individual.
El tanto fue de gran factura, recortó hacia adentro, superó a su marcador y sacó un potente remate al ángulo.
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Bayern ya estaba en ventaja gracias al gol de Kim Min-jae en el primer tiempo, pero Díaz amplió la diferencia y terminó anotando el tanto que aseguró la victoria de los alemanes.
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Aston Villa reaccionó sobre el cierre y descontó por medio de Joao Gomes para establecer el 2-1 definitivo. No obstante, la diferencia que había establecido los alemanes fue demasiado para los ingleses.
La actuación también le valió a ‘Lucho’ el reconocimiento como mejor jugador del amistoso, en un comienzo destacado de su pretemporada con el Bayern Múnich.
El colombiano empieza a tomar protagonismo en el conjunto alemán y dejó una de las mejores imágenes del partido con su gol.
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