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Luis Díaz le hizo tremendo golazo a Aston Villa en amistoso con Bayern Múnich: video

El extremo colombiano ya empezó su pretemporada con el gigante alemán, con el que disputará su segunda campaña.

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
07 de agosto de 2026 - 03:31 p. m.
Luis Díaz (cent.) celebra su primer gol con Bayern Múnich en la pretemporada.
Luis Díaz (cent.) celebra su primer gol con Bayern Múnich en la pretemporada.
Foto: Bayern Múnich
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Luis Díaz arrancó con golazo la pretemporada del Bayern Múnich, que derrotó 2-1 al Aston Villa en un amistoso internacional. El colombiano apareció a los 73 minutos para marcar el 2-0 con una gran acción individual.

El tanto fue de gran factura, recortó hacia adentro, superó a su marcador y sacó un potente remate al ángulo.

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Bayern ya estaba en ventaja gracias al gol de Kim Min-jae en el primer tiempo, pero Díaz amplió la diferencia y terminó anotando el tanto que aseguró la victoria de los alemanes.

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Aston Villa reaccionó sobre el cierre y descontó por medio de Joao Gomes para establecer el 2-1 definitivo. No obstante, la diferencia que había establecido los alemanes fue demasiado para los ingleses.

La actuación también le valió a ‘Lucho’ el reconocimiento como mejor jugador del amistoso, en un comienzo destacado de su pretemporada con el Bayern Múnich.

El colombiano empieza a tomar protagonismo en el conjunto alemán y dejó una de las mejores imágenes del partido con su gol.

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Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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Carlos(bt8m4)Hace 17 horas
Alá si hacen goles. en el mundial no se les vio el ánimo de representar a Colombia
Nerhy(22027)Hace 19 horas
Afortunadamente con el cambio de gobierno volvemos a ver a lucho haciendo goles, lo esperamos para 2030, no hay excusa porque tiene el presidente de su agrado.
Javier Olaya(19361)Hace 20 horas
Extrañamos sus goles en el Mundial
  • Jairo Escobar(af67w)Hace 13 horas
    Que puede saber Luis Díaz de la historia de su país.
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