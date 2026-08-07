Jeison López rompió récord mundial y ganó doble oro en los Centroamericanos 2026 Foto: Comité Olímpico Colombiano

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Jeison López sigue demostrando por qué es una de las grandes figuras de la halterofilia mundial. El pesista colombiano fue protagonista en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, en Santo Domingo, al conquistar el doblete de oro en los 88 kilogramos y volver a romper el récord mundial en el arranque, superando la marca que él mismo había establecido.

El deportista colombiano se impuso tanto en el arranque como en el envión y confirmó el dominio de Colombia en el levantamiento de pesas durante estas justas, en las que la delegación nacional continúa sumando medallas y consolidándose en el segundo puesto de la tabla general.

Jeison López, oro en arranque y nuevo récord

En el arranque, modalidad que consiste en levantar la barra desde el suelo hasta por encima de la cabeza en un solo movimiento, López aseguró inicialmente la medalla de oro con un levantamiento de 170 kilogramos en su segundo intento, en la categoría masculina de los 88 kg.

Con la presea ya asegurada, el colombiano aprovechó su último intento para ir por una nueva marca. Fue entonces cuando volvió a hacer historia y rompió el récord mundial en el arranque con 282 kilogramos, superando el registro que él mismo había establecido.

La actuación le permitió quedarse con el oro, mientras que la medalla de plata fue para el venezolano Ángel Rodríguez y el bronce quedó en manos del nicaragüense Norwin Washington.

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También se quedó con el oro en envión

El segundo título llegó en el envión, donde Jeison López volvió a mostrar su potencia y técnica. En su primer levantamiento consiguió subir 202 kilogramos, resultado que le permitió asegurar la medalla de oro.

Para su segundo intento aumentó el peso hasta los 204 kilogramos y logró levantar la barra sin mayores dificultades, confirmando su dominio en los 88 kg y completando así el doblete dorado en Santo Domingo.

El colombiano todavía tuvo un último intento para buscar una nueva marca centroamericana y panamericana. Su intención era levantar 218 kilogramos, pero no pudo completar el movimiento por encima de su cabeza y terminó dejando el récord para otra oportunidad. El oro, sin embargo, ya estaba asegurado.

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Colombia brilló en la halterofilia

El protagonismo de Jeison López se sumó a una jornada especialmente destacada para el pesismo colombiano. Karen Mosquera y Juliette Rodríguez también conquistaron dobletes de oro en sus respectivas categorías, ampliando la cosecha de la delegación nacional.

Además, Mari Leivis Sánchez consiguió otra medalla de oro para Colombia al imponerse en el arranque con un levantamiento de 112 kilogramos.

De esta manera, la halterofilia volvió a convertirse en una de las grandes fuentes de medallas para Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, con Jeison López como una de las principales figuras de la jornada gracias a sus dos oros y a un nuevo récord mundial.

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