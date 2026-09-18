Juan Fernando Quintero fue blanco de un botellazo en Bucaramanga: video

El encuentro, correspondiente a la novena fecha de la Liga BetPlay 2026-II, tuvo un comienzo complicado para el equipo dirigido por el cuadro antioqueño….

Juan Fernando Quintero fue protagonista dentro y fuera de la cancha en el empate 2-2 entre Deportivo Independiente Medellín y Bucaramanga. El volante antioqueño marcó de penalti el gol con el que el DIM rescató un punto después de estar dos goles abajo, pero una vez terminó el partido vivió un episodio de agresión cuando se dirigía hacia el camerino en el estadio Américo Montanini.

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El encuentro, correspondiente a la novena fecha de la Liga BetPlay 2026-II, tuvo un comienzo complicado para el equipo dirigido por el cuadro antioqueño. Bucaramanga llegó a tener una ventaja de 2-0, gracias a los goles de Luciano Pons, al minuto 26, y Félix Charrupí, al 40.

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El Medellín logró reaccionar antes del descanso. Jeison Medina apareció en el tiempo añadido de la primera parte, a los 45+4 minutos, para marcar el descuento y mantener con vida al conjunto visitante.

🔴🔵🥹 ¡VOLVIÓ A GRITARLO CON EL ‘PODEROSO’! Juan Fernando Quintero marcó su primer gol desde su regreso al FPC y volvió a celebrar con la camiseta de Medellín.



😮‍💨Juanfer cobró con mucha categoría el penal y puso el 2-2 ante Bucaramanga. #LALIGAxWIN pic.twitter.com/ISp6CArCAO — Win Sports (@WinSportsTV) September 18, 2026

Quintero tomó el control y marcó el empate

En la segunda mitad, Juan Fernando Quintero tomó las riendas del Medellín y fue determinante para que el equipo pudiera recuperar el terreno perdido. La remontada se completó después de la expulsión de Fabián Sambueza, del conjunto local.

Quintero asumió la responsabilidad desde el punto penalti y convirtió el 2-2 definitivo, consiguiendo además su primera anotación desde su regreso al fútbol colombiano.

El empate tuvo un valor especial para el DIM, que consiguió evitar la derrota después de estar abajo por dos goles. Sin embargo, la jornada terminó con un episodio que opacó el protagonismo deportivo del mediocampista.

Una botella contra a Juan Fernando Quintero

Una vez finalizado el compromiso, Quintero se dirigió hacia el camerino. Mientras bajaba por las escaleras, un aficionado que se encontraba en la tribuna le lanzó una botella.

El objeto pasó muy cerca del futbolista, quien posteriormente fue escoltado por la Policía hasta su ingreso al camerino.

El episodio se produjo después de una noche en la que Quintero había sido una de las figuras del Medellín, tanto por su participación en la reacción del equipo como por el gol que permitió establecer el 2-2 definitivo en Bucaramanga.

En el partido entre Atlético Bucaramanga y el Medellín le lanzaron una botella a la cabeza a Juanfer Quintero.



El FPC es inviable.pic.twitter.com/ELgsuJJyYJ — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) September 18, 2026

Quintero y su decisión sobre la selección de Colombia

El episodio ocurrió pocos días después de que se conociera la decisión de Juan Fernando Quintero de no volver a hacer parte de la selección de Colombia. El jugador de 33 años le comunicó al técnico Néstor Lorenzo que no continuará con el combinado nacional, luego de la eliminación en los octavos de final del Mundial, frente a Suiza, en una definición por penaltis después del empate sin goles.

Lorenzo confirmó que conocía la decisión del futbolista desde aquel partido y aseguró que respeta la determinación personal del mediocampista.

“Con él es uno de los que más hablo. Él tomó una decisión y se la respetamos. Yo lo sabía también desde el partido con Suiza. Uno no se puede meter en esas decisiones personales. Si algún día decide otra cosa y lo transmite, volverá a estar en consideración. Es un gran jugador y una gran persona”, señaló el entrenador.

Mientras se define lo que viene para Quintero con la selección de Colombia, el volante ya volvió a ser protagonista con el DIM. En Bucaramanga marcó su primer gol desde su regreso al fútbol colombiano, ayudó a su equipo a rescatar un empate y, al final del partido, tuvo que ser protegido por la Policía después de recibir el impacto de una botella lanzada desde la tribuna.

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