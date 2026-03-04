Francisco Fydriszewski (DIM) protege la pelota ante la marca de Santiago Strasorier (Liverpool). Foto: AFP - JAIME SALDARRIAGA

Independiente Medellín continúa su camino en la Copa Libertadores con la ilusión de sellar su clasificación a la fase de grupos. El equipo antioqueño afronta este reto con responsabilidad y un objetivo claro: volver a la instancia principal del certamen para consolidar su proyecto deportivo.

El conjunto paisa viene de superar a Liverpool de Uruguay con un marcador global de 2-1. Ahora, el DIM se prepara para disputar la fase tres del torneo continental, la última antes de acceder a la fase de grupos, contra otro equipo uruguayo: Juventud de Las Piedras. Lograr las clasificación representa no solo un premio deportivo, sino también un impulso anímico y económico para la institución.

El equipo dirigido por Alejandro Restrepo no tuvo una serie sencilla contra Liverpool. Aunque logró una victoria clave en condición de visitante, en el estadio Atanasio Girardot no pudo imponer condiciones y empató sin goles.

Por su parte, el conjunto de Las Piedras dejó en el camino a Universidad Católica de Ecuador y posteriormente eliminó a Guaraní, con un global de 2-1.

Posibles alineaciones del partido Juventud vs. Independiente Medellín por Copa Libertadores

Juventud: Federico Sosa; Rodrigo Barendeguy, Valentín Morosini, Agustín Pernicone, Pablo Mas; Rodrigo Chagas, Santiago Roldán; Matías Gómez; Juan de Dios Pintado, Facundo Sánchez y Gerónimo Larregui.

DT: Sebastián Méndez.

DIM: Salvador Ichazo; Esnéyder Mena, Leyser Chaverra, Kevin Mantilla, José Ortiz, Frank Fabra; Halam Loboa, Didier Moreno, Diego Moreno; John Montaño y Francisco Fydriszewski.

DT: Alejandro Restrepo.

Juventud vs. Independiente Medellín por Copa Libertadores: fecha, hora y dónde ver

El partido de ida se disputará este jueves 5 de marzo, desde las 7:30 p. m. (hora colombiana), en el Estadio Parque Artigas. El compromiso será transmitido por ESPN y su plataforma digital Disney+. El partido de vuelta será el próximo jueves 12 de marzo en el Atanasio Girardot de Medellín.

Fecha: jueves 5 de marzo

Estadio: Parque Artigas

Hora: 7:30 p.m.

TV: ESPN y Disney+

