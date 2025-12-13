Lucas González, tras el 0-3 frente a Junior: “45 minutos no definen a mis jugadores”

Tras la dura derrota 3-0 ante Junior en Barranquilla, el técnico de Deportes Tolima defendió a su plantel, reconoció los errores del primer tiempo y sostuvo que la final sigue abierta. Foto: Deportes Tolima

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La primera final dejó un golpe fuerte en el marcador, pero abrió un escenario discursivo muy distinto en las voces de los protagonistas. Tras el 3-0 de Junior sobre Deportes Tolima en el Metropolitano, Lucas González y Alfredo Arias coincidieron en que la serie no se explica únicamente por el resultado, sino por momentos, contextos y lecturas de juego que todavía dejan abierta la historia rumbo al partido de vuelta.

Lucas González, técnico del Tolima, fue el primero en tomar la palabra y lo hizo con un mensaje claro hacia adentro: “A estos jugadores no los definen 45 minutos”. Desde esa frase inicial construyó toda su lectura del partido. Reconoció que el primer tiempo fue extremadamente negativo: “Fue un poco una pesadilla lo que vivimos en esos 45 minutos”. Admitió que el equipo no logró encontrarse en el campo y que la sensación fue compartida también por los futbolistas.

El entrenador explicó que el contexto pesó y no intentó disimularlo: “Ellos juegan acá con un estadio lleno y como se sentía el ambiente es una ventaja para el equipo local”. Sin embargo, rápidamente trasladó el foco al futuro inmediato, insistiendo en que la serie no está cerrada: “Son 180 minutos de final, quedan 90 y aunque sea difícil no es imposible”.

En su autocrítica, González se detuvo especialmente en la jerarquía ofensiva de Junior. “Ellos tienen jugadores muy buenos arriba, jugadores desequilibrantes”, señaló, antes de detenerse en el primer gol recibido: “El primer gol de Enamorado es un golazo. El equipo está organizado como tenía que estar, él es diestro, recorta hacia adentro y remata con la izquierda en el ángulo”. Para el técnico, los otros dos tantos tuvieron una raíz similar: “Lo que buscó Junior fue recuperar el balón rápido, salir con sus extremos y sus extremos son muy buenos en esas situaciones”.

Sobre el arbitraje, González fue breve y evitó polémicas: “Carlos Betancur es uno de los mejores árbitros de Colombia sin duda. No tengo mucho que comentar ahí”. En cambio, sí se extendió al hablarle al hincha, entendiendo el golpe anímico que significó la derrota: “A estos chicos no los definen 45 minutos malos de fútbol en donde Junior se encuentra con una efectividad muy alta y marca tres goles”. Y cerró con un mensaje de fe: “Si Junior marcó tres goles en 45 minutos, nosotros podemos también marcar tres o más goles en 90 minutos”.

Alegría con mesura en Junior

Alfredo Arias, por su parte, habló desde la satisfacción, pero con mesura. El técnico de Junior destacó la actitud de sus dirigidos con una frase que repitió en distintos momentos: “Tengo jugadores valientes”. Explicó el planteamiento inicial y la intención de ir a presionar alto desde el comienzo: “Fuimos arriba de ellos, cada vez que quisieron salir jugando quisimos convertir sus fortalezas en debilidades”.

Arias también hizo referencia a partidos anteriores para explicar la confianza del grupo: “Vimos el video del partido que perdemos acá, era un partido mentiroso, erramos cinco o seis chances en el primer tiempo”. Según su lectura, esa sensación previa fue clave para sostener la idea: “Nos llenamos de confianza y teníamos la certeza de que si entraba una pelota iban a entrar varias”.

El entrenador uruguayo dejó una reflexión que fue más allá del resultado: “Los jugadores de fútbol son los dueños de la verdad en este juego”, dijo, reforzando la idea de que el plan se sostuvo por la ejecución en cancha. Aun así, bajó el tono pensando en la vuelta: “Hoy cometimos errores, que el resultado los maquilla, pero no podemos cometerlos allá”.

Uno de los momentos más personales llegó al hablar del recibimiento de la hinchada: “Yo me di vuelta antes de empezar el partido, sorprendido por el recibimiento y le dije a Teo que no había visto algo igual”. Y cerró con una definición que sintetiza lo que significa el club en Barranquilla: “Acá Junior es la alegría o la tristeza de una ciudad y una región”.

Con las frases sobre la mesa, la final queda planteada desde dos miradas opuestas pero complementarias: Tolima aferrado a la idea de que un mal primer tiempo no lo define, y Junior consciente de que dio un paso firme, aunque todavía insuficiente. El desenlace, como ambos técnicos repitieron, se escribirá en los 90 minutos que faltan.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador