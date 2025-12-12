Logo El Espectador
José Enamorado, la superestrella de Junior: repase en video los goles a Tolima

El equipo barranquillero venció 3-0 al conjunto ibaguereño en la final de ida de la Liga Betplay 2025-II y jugará el partido de vuelta con una gran ventaja en el global.

Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
13 de diciembre de 2025 - 03:04 a. m.
José Enamorado celebra el gol de Junior de Barranquilla.
José Enamorado celebra el gol de Junior de Barranquilla.
Foto: Junior de Barranquilla, vía X
Junior de Barranquilla le tiró la camiseta al Deportes Tolima. Esa fue la sensación que quedó en el aire del estadio Metropolitano luego de la primera final de la Liga Betplay 2025 por la estrella de Navidad, la cual finalizó 3-0 a favor del local.

Todo comenzó con el espectacular recibimiento que le regalaron los hinchas de Atlético Junior a su equipo. Una espesa niebla inundó las tribunas del templo futbolero de los atlanticenses luego de las múltiples bengalas rojas encendidas.

Esa excitante atmosfera en la hincha blanquirroja se trasladó al campo de juego en el que apenas a los 5 minutos de juego, José Enamorado abrió el marcador de la final. El número 10 de Junior quebró la cintura en el área y colgó el balón en el ángulo.

Segundo gol de Junior en la final

Sobre el minuto 36, Bryan Castrillón recibió un balón en el área pequeña de parte de Guillermo Paiva, para luego patear muy cerca del arquero Neto Volpi. El balón terminó entrando entre las piernas del guardameta, configurando el 2-0 en el tablero.

Hasta ese momento, Deportes Tolima ya había provocado la primera atajada del portero del Junior de Barranquilla. Sin embargo, de nada sirvió esto, pues el partido era completamente dominado por el equipo local y su emocionante hinchada.

¡Y fueron tres! Goleada en la final de la Liga Betplay 2025-II

Finalmente, a seis minutos del final del primer tiempo, otra vez apareció Jose Enamorado para cerrar el partido apenas la primera mitad. En lo que fue una noche terrorífica para Junior Hernández, lateral izquierdo de Tolima, por ese lado del campo llegó el 3-0.

Enamorado nuevamente salió expedido por su banda derecha a razón de un quirúrgico pase filtrado de Didier Moreno. Ya frente a Volpi y la ventaja sobre Hernández, al extremo de Junior se le ocurrió picar la pelota para marcar el último gol del partido.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Julio Falquez(33044)Hace 34 minutos
Nojoda Salsa y sabor currambero
