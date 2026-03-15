James Rodríguez se estrenó en la MLS, pero humillaron a su equipo: perdieron 6-0

James Rodríguez, con la camiseta de Minnesota United, debutó en la MLS. Foto: Minnesota United, vía Instagram

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El regreso de James Rodríguez a las canchas fue un duro trago de pasar. Por un lado, por fin se produjo este domingo su regreso. Sin embargo, el contexto estuvo lejos de ser el ideal. El capitán de la selección de Colombia debutó con Minnesota United en una tarde amarga: su equipo cayó 6-0 contra Vancouver Whitecaps, actuales subcampeones de la Major League Soccer.

Más allá del resultado, la principal noticia fue que el volante volvió a competir tras más de cuatro meses sin jugar, cuando faltan poco más de 80 días para el inicio del Mundial.

La espera había sido larga. James no disputaba un partido oficial desde noviembre y acumulaba una inactividad preocupante para un jugador llamado a liderar a Colombia en la próxima Copa del Mundo.

Su llegada a Minnesota se anunció hace más de un mes, pero su estreno se fue aplazando semana tras semana. La falta de pretemporada, su proceso de adaptación física y algunos problemas musculares llevaron al cuerpo técnico a retrasar su debut hasta que estuviera en mejores condiciones.

Finalmente el colombiano apareció en el minuto 64, cuando el partido ya estaba prácticamente decidido. Vancouver dominaba con claridad y Minnesota sufría en defensa frente a un rival que encontró espacios y eficacia para ampliar la diferencia en el marcador.

En ese contexto, James tuvo poco margen para influir en el juego. Tocó algunos balones, intentó ordenar el mediocampo y participó en la circulación, pero el encuentro ya estaba completamente inclinado hacia el equipo canadiense.

El partido terminó siendo una dura presentación para Minnesota. Vancouver fue contundente y aprovechó cada error de su rival para construir una goleada que dejó expuestas las debilidades defensivas del conjunto local. Para James, en cambio, el objetivo principal era otro: volver a sentir el ritmo de competencia después de un largo periodo de inactividad.

Y ese es, precisamente, el punto central de cara al futuro. El estado físico y futbolístico de James sigue siendo una incógnita para la selección que dirige Néstor Lorenzo. El volante es el eje creativo del equipo colombiano y el líder natural dentro del campo, pero nadie sabe con certeza cómo llegará al Mundial. Recuperar ritmo competitivo será clave en las próximas semanas.

Por ahora, el balance es ambiguo. El resultado fue un golpe duro y el contexto del debut no ayudó a evaluar su nivel real. Sin embargo, hay una noticia que pesa más que cualquier análisis inmediato: James volvió a jugar. Después de cuatro meses sin competir, el capitán de Colombia volvió a sumar minutos. Y en este momento de la temporada, con el Mundial cada vez más cerca, eso ya es un primer paso imprescindible.

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