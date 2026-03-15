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América y Tolima protagonizaron uno de los partidos de la fecha: 1-1, en el Pascual Guerrero

En un juego de vaivenes, en el que por momentos fue mejor el local, los pijaos dejaron escapar una victoria clave en Cali.

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
15 de marzo de 2026 - 11:30 p. m.
América y Tolima, en el Pascual Guerrero.
América y Tolima, en el Pascual Guerrero.
Foto: América de Cali, vía X
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América de Cali y Deportes Tolima empataron 1-1 este domingo en un partido intenso en el estadio Pascual Guerrero, por una nueva jornada de la Liga BetPlay.

El equipo visitante golpeó primero con un gol de Adrián Parra a los 11 minutos, mientras que el conjunto escarlata reaccionó en el segundo tiempo y encontró la igualdad gracias a Mateo Castillo, que anotó de cabeza al minuto 55 tras un centro de Rafael Carrascal.

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El partido tuvo varias emociones y decisiones claves del VAR. En la primera parte, Tolima pudo ampliar la ventaja, pero Juan Torres falló un penalti al minuto 46.

Ya en el complemento, América alcanzó a celebrar un gol, marcado por Jan Lucumí, pero la anotación fue anulada por fuera de juego tras la revisión arbitral. Aun así, el equipo local insistió y encontró el empate con Castillo.

En los minutos finales ambos equipos tuvieron opciones, pero el marcador no volvió a moverse.

América lo intentó con remates de Darwin Machís y Tomás Ángel, mientras que Tolima respondió con aproximaciones de Jader Valencia y Yoimar Moreno.

Al final, el empate dejó sensaciones divididas: los escarlatas rescataron un punto tras empezar abajo, mientras que el conjunto pijao lamentó no haber aprovechado sus oportunidades para llevarse la victoria.

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Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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