Mercado de fichajes del FPC: Fortaleza CEIF sorprendería y traería a un delantero mexicano

El equipo bogotano quiere seguir construyendo logros deportivos y buscaría incorporar a un delantero proveniente de la Liga MX para el inicio de la temporada.

Diego Alejandro Daza Gómez
06 de enero de 2026 - 08:17 p. m.
Teun Wilke, delantero mexicano que actualmente milita en el Chivas de Guadalajara.
Foto: EFE - Francisco Guasco
Fortaleza CEIF busca seguir ganando protagonismo en el fútbol colombiano, luego de la destacada campaña del semestre pasado, en la que alcanzó los cuadrangulares semifinales. En ese contexto, el club bogotano estaría muy cerca de cerrar una incorporación importante para fortalecer su frente de ataque.

A menos de dos semanas del inicio de la Liga BetPlay 2026-I, los ‘Amix’ avanzan en la contratación de Teun Sebastián Ángel Wilke, delantero perteneciente a Chivas de Guadalajara, con quien ya existiría un principio de acuerdo para que se sume al equipo durante toda la temporada 2026

Según información desde México, Fortaleza y Chivas habrían avanzado en una cesión por un año, hasta el 31 de diciembre de 2026, con una opción de compra incluida. Aunque todavía restan detalles por resolver, el negocio estaría bien encaminado y no se descarta que el atacante viaje en los próximos días a Bogotá para unirse a los trabajos de pretemporada.

¿Quién es Teun Wilke, posible nuevo fichaje de Fortaleza CEIF?

Wilke, de 23 años, cuenta con doble nacionalidad: mexicana y neerlandesa. Es un delantero de 1,91 metros, se caracteriza por su potencia física, buen juego aéreo y capacidad para asociarse en ataque. Si bien su posición natural es la de centro delantero, también puede desempeñarse como mediapunta.

A lo largo de su carrera profesional, el atacante ha disputado 128 partidos, en los que registró 41 goles y seis asistencias. Su mejor etapa goleadora se dio con Tapatío, en la Liga de Expansión de México, en la que marcó 14 tantos en 38 encuentros.

Además, tuvo pasos formativos por clubes como Heerenveen (Países Bajos), SPAL (Italia) y Cercle Brugge (Bélgica), experiencia internacional que suma valor a su posible llegada al fútbol profesional colombiano.

De concretarse la operación, Teun Wilke viviría su primera experiencia en el fútbol sudamericano y se convertiría en una apuesta importante de Fortaleza, que busca consolidar su proyecto tras la mejor campaña de su historia, en la que logró clasificar a los cuadrangulares semifinales.

Fortaleza CEIF: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026

Altas:

Bajas:

  • Sebastián Valencia
  • Ronaldo Pájaro

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

