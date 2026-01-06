Así quedó el cuadro de los playoffs de la NFL, ¿cuándo es el Super Bowl?

Tras 18 semanas de temporada regular, el próximo fin de semana comienza la postemporada de la NFL y el camino para el Super Bowl LX. Foto: Agencia EFE

La temporada regular de la NFL llegó a su punto final y es hora de darle paso a la postemporada. Entre las ausencias sorpresivas se encuentran los Chiefs de Kansas, Ravens de Baltimore y Bengals de Cincinnati. Todos con mariscales de campos estrellas como Patrick Mahomes, Lamar Jackson y Joe Burrow.

La semana 18 cerró el pasado domingo con emoción, ya que varios equipos llegaban a la última fecha con la intención de conseguir un cupo.Por ejemplo, los Panthers consiguieron su tiquete a la siguiente fase luego de perder con los Buccanners, pero gracias al triunfo de los Falcons sobre los Saints, volvieron a una ronda de Wildcard.

Así quedó el mapa de los clasificados en la NFL

La AFC llega a la postemporada con Denver Broncos como el equipo a vencer. Con récord de 14-3, no solo se quedaron con el Oeste, sino que aseguraron el único bye de la conferencia, una ventaja que les permite descansar en la primera semana de playoffs. Detrás aparecen New England Patriots (14-3), Jacksonville Jaguars (13-4) y Pittsburgh Steelers (10-7), estos últimos campeones del Norte tras un cierre dramático. Completan los comodines Houston Texans, Buffalo Bills y Los Angeles Chargers, tres equipos con campañas sólidas y argumentos para incomodar a cualquiera.

En la NFC, el dominio fue de Seattle Seahawks (14-3), que también descansarán en la primera ronda. Chicago Bears y Philadelphia Eagles, ambos con marca de 11-6, ganaron sus divisiones, mientras que Carolina Panthers (8-9) se quedó con el Sur en una de las definiciones más apretadas del año. Los comodines presentan a Rams y 49ers, ambos con 12-5, ingresan sin título divisional, lo que habla del alto nivel competitivo, junto a los Packers.

¿Cómo quedaron los cruces de los Playoffs de la NFL?

La ronda de comodines propone enfrentamientos que mezclan historia, presión y estilos contrastantes. En la AFC:

Patriots vs. Chargers (domingo 11 de enero de 2026 a las 8:00 p.m., hora en Colombia)

Jaguars vs. Bills (domingo 11 de enero de 2026 a las 1:00 p.m., hora en Colombia)

Steelers vs. Texans (lunes 12 de enero de 2026 a las 8:00 p.m., hora en Colombia)

En la NFC:

Bears vs. Packers (sábado 10 de enero de 2026 a las 8:00 p.m., hora en Colombia)

Eagles vs. 49ers (domingo 11 de enero de 2026 a las 4:30 p.m., hora en Colombia)

Panthers vs. Rams (sábado 10 de enero de 2026 a las 4:30 p.m., hora en Colombia)

Solo el primer sembrado descansa. Los otros seis equipos de cada conferencia deben ganar tres partidos consecutivos para llegar al Super Bowl.

Calendario de los Playoffs de la NFL

La NFL mantuvo su estructura extendida: partidos sábado, domingo y lunes en la ronda de comodines. Tras esa primera, las rondas divisionales se disputarán el 17 y 18 de enero, con cuatro partidos en dos días, antes de las finales de conferencia del 25 de enero. El cierre, como ya está marcado, será el Super Bowl 60 el 8 de febrero en el Levi’s Stadium.

Cómo funciona el resembrado y por qué importa

Uno de los puntos clave para entender estos playoffs es el formato dinámico del cuadro. No existe un camino fijo: tras cada ronda, los equipos se reordenan según su sembrado. Esto implica que el No. 1 siempre enfrentará al peor clasificado que siga con vida, una ventaja diseñada para premiar la consistencia de la temporada regular.

