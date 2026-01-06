Luis Díaz inició con pie derecho el 2026. ¡Asistencia, jugada de lujo y goleada de Bayern!

Luis Díaz, jugador de la selección de Colombia y de Bayern Múnich. Foto: AFP - ALEXANDRA BEIER

Parece que el nuevo año no afectó la forma en la que Luis Díaz acabó la temporada pasada. En su primer partido del año con Bayern Múnich, un amistoso contra Salzburgo, el delantero de la selección de Colombia realizó dos asistencias en la victoria 5-0 del equipo bávaro frente al conjunto austríaco.

Si bien el guajiro no jugó desde el arranque del compromiso, por decisión del técnico Vincent Kompany, su ingreso en el segundo tiempo fue determinante para sentenciar el resultado.

El primer golpe de Bayern Múnich llegó justo antes del descanso. Cuando el partido parecía irse al entretiempo sin goles, Hiroki Itō apareció desde el borde del área y sacó un potente remate que terminó en el fondo de la red para abrir el marcador y darle tranquilidad al conjunto bávaro.

En el inicio del segundo tiempo, ya con un once completamente renovado, Bayern aumentó la intensidad y amplió la ventaja. Al minuto 72′, Lennart Karl culminó un contragolpe con una definición cruzada dentro del área, dejando sin opciones al arquero de Salzburgo para el 2-0.

Pocos minutos después llegó el tercero, nuevamente con Karl como protagonista en la jugada previa. El atacante habilitó a Felipe Chávez, quien solo tuvo que empujar el balón y así marcó su primer gol con Bayern Múnich.

Con el encuentro prácticamente sentenciado, Luis Díaz empezó a marcar diferencias en el cierre. Al 88’, el colombiano desbordó por la banda izquierda y envió un centro preciso al segundo palo para que Lennart Karl, de cabeza, firmara su doblete y el 4-0 parcial.

Ya en tiempo de adición, el guajiro volvió a aparecer para ponerle el broche de oro a la noche. En el 90+2’, Díaz filtró un pase de lujo que dejó a Tom Bischof mano a mano frente al arquero, y el mediocampista no perdonó para sellar la goleada 5-0 de Bayern Múnich.

Tras el partido, el técnico Vincent Kompany destacó el nivel físico y anímico del equipo en el inicio del año. “Se notó enseguida que los chicos hicieron un trabajo perfecto. Hay mucha ilusión y motivación para lo que queremos lograr en 2026”, señaló el entrenador belga.

La jugada de lujo de Luis Díaz en el partido de Bayern Múnich vs. Salzburgo

Además de las dos asistencias, Luis Díaz protagonizó una jugada para enmarcar. Tomó la pelota cerca de la mitad de la cancha y comenzó a exhibir una de sus mayores virtudes: el drible con el balón pegado al pie.

El guajiro iba de un lado a otro mientras la pelota parecía estar atada con un imán a su botín derecho. Se sacaba a uno, conducía uno o dos metros más y, aunque aparecían rivales para quitarle el balón, con su característico regate lograba esquivarlos, como una serpiente que zigzaguea para alejarse de sus depredadores.

La única forma en que los oponentes lograron frenarlo fue derribándolo en el borde del área, luego de que el colombiano dejara en el camino a más de seis jugadores del Salzburgo.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

Con esta presentación, Bayern Múnich cierra su preparación y ya piensa en su primer compromiso oficial del año, que será el próximo 11 de enero en el Allianz Arena contra Wolfsburgo, por la reanudación de la Bundesliga. Luis Díaz inicia el 2026 de la mejor manera y se perfila como una pieza clave en los objetivos del club alemán para la temporada.

