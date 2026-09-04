Murió “Gallegol”, Jorge Ramírez Gallego, el máximo goleador de Deportivo Cali

Jorge Ramírez Gallego es el máximo goleador histórico del cuadro azucarero. Foto: Deportivo Cali

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Este viernes 4 de septiembre de 2026 en la capital del Valle del Cauca, a los 86 años, murió Jorge Ramírez Gallego, máximo goleador de Deportivo Cali. La leyenda verdiblanca venía luchando con una enfermedad que lo obligó a internarse durante sus últimos días de vida. ‘Gallegol’ se retiró en 1975.

Además de sus 168 goles con el conjunto ‘Azucarero’, Ramírez fue campeón seis veces del fútbol profesional colombiano: cuatro con Deportivo Cali y dos con Millonarios, club con el que debutó como profesional en 1962. Adicionalmente, Gallego es el sexto goleador histórico del fútbol en el país.

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El legado de Ramírez en Deportivo Cali

Jorge Ramírez Gallego llegó a Cali en 1965, luego de ser campeón con Millos dos años antes. En la escuadra vallecaucana permaneció por ocho temporadas y logró cosechar los campeonatos de 1965, 1967, 1969 y 1970 con los caleños.

Durante ese tiempo completó 300 partidos, promediando una impresionante cifra de más de un gol cada dos partidos. En vida, Deportivo Cali lo reconoció en varias oportunidades como uno de los ídolos de su historia en el FPC.

Incluso ‘Gallegol’ es el máximo anotador en la historia del clásico caleño con 12 tantos. También tuvo un breve paso por la selección de Colombia, con la que marcó seis dianas en 14 encuentros, muy cerca de cumplir su promedio goleador.

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