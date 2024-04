No va más: Jaime Peralta es apartado de Medellín por el director técnico Alfredo Arias

El jugador de 19 años Jaime Peralta durante un partido del Independiente Medellín. Foto: Dimayor

Tras el empate entre Independiente Medellín y Atlético Nacional, en la rueda de prensa, Alfredo Arias explicó a los aficionados que desde ahora no contará con el delantero Jaime Peralta, de 19 años, al parecer por constantes actos de indisciplina.

“Peralta me venció, tengo que reconocer que siempre he dicho que yo no me he rendido... me venció. Es un muchacho joven al cual intentamos ayudar, una, dos, tres, cuatro... ya perdí la cuenta. Y al cual ya me di cuenta que no le hago bien protegiéndolo de todo y callarme la boca”, dijo el técnico uruguayo.

Arias añadió: “La verdad es que él tiene que aprender que esta profesión, los que hemos vivido de ella toda una vida y que vivimos para ella, es bendita y deberíamos agradecerla cada día de nuestra vida. Es joven y seguramente va a aprender, la única manera que a mí me queda que aprenda es que acá, mientras yo esté, no juega más”.

Peralta se unió al equipo antioqueño para disputar el torneo de apertura del fútbol colombiano mediante un préstamo desde Cúcuta Deportivo. En 2023, en el cuadro motilón, el jugador ya había tenido problemas con la hinchada por su “faltó al respeto a sus compañeros, cuerpo técnico y la historia”.

La Banda del Indio, barra popular del Cúcuta, amenazó al futbolista Jaime Peralta a través de sus redes sociales oficiales. “Aquí no vamos a tolerar ni permitir que jueguen con la hinchada jugadores mediocres, mucho menos borrachos”, se menciona en la carta.

Con Independiente Medellín, Jaime Peralta disputó 13 partidos y anotó en ocho ocasiones. Hasta el momento, el jugador no se ha pronunciado respecto a la sentencia de Alfredo Arias sobre su no continuidad en el equipo.

