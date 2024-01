Por esta razón se cayó el fichaje de Wuílker Faríñez con Deportivo Pereira

Wuílker Faríñez está en la búsqueda de un nuevo equipo tras su salida del Lens. Foto: Crédito: Twitter @Ligue1_ESP

Mucho se ha especulado en el fútbol colombiano sobre el futuro de Wuílker Faríñez, quien en los últimos días estuvo en territorio risaraldense para negociar su fichaje con la directiva del Deportivo Pereira tras rescindir su contrato con el Lens de Francia.

Faríñez, nacido en Caracas (Venezuela) hace 25 años, al final no fichó con el cuadro matecaña. El Pereira comunicó, en rueda de prensa, que evaluó al deportista y que no cumplió con algunos de los parámetros establecidos por el club para dichos exámenes, por lo que concluyeron que no estaba para tener minutos.

“Se le hicieron una pruebas esperando con la mejor intención que las superara, pero médicamente no fue posible. No estaba para tener minutos y no pudo ingresar al club en este momento”, explicó Camilo Lopera, médico del Deportivo Matecaña.

📌Hoy Leonel Álvarez decidió llevar a el médico Camilo Lopera a la rueda de prensa para aclarar el tema de Wuilker Fariñez.🔴🟡❌



Esto fue lo que dijo ⬇️⬇️🤔 pic.twitter.com/ZGEUMUVfbF — Samuel Duque (@_SamuelDuque) January 30, 2024

En el último mes, el guardameta venezolano sonó para volver a Millonarios, pero no llegó a un acuerdo con el que fuera su club entre 2018 y 2020. También estuvo en el radar de Atlético Nacional, pero tampoco se concretó su llegada tras no pasar las pruebas de rendimiento.

Faríñez espera tener continuidad en los próximos meses para ganarse un lugar en la lista de convocados de la selección de Venezuela, que va a participar este año en la Copa América y después, en el segundo semestre, competirá de nuevo en las Eliminatorias Sudamericanas.

La situación está cuesta arriba para él, sobre todo si se tiene en cuenta que no disputa un partido oficial desde mediados de 2022 cuando sufrió una delicada lesión de ligamento cruzado. Según versiones de la prensa deportiva, viajará a su país para negociar con Caracas F.C., club en el que debutó como profesional.

