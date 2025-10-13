Se movió la tabla de la Liga BetPlay con la goleada 5-1 de Medellín a Once Caldas

Medellín tuvo una noche inspirada en Manizales. Foto: DIM, vía X

Independiente Medellín cerró una noche perfecta en el Palogrande de Manizales. El equipo de Alejandro Restrepo aplastó 5-1 a Once Caldas en una exhibición que reafirmó su poder ofensivo y su buen momento en la Liga BetPlay.

Brayan León y Francisco Fydriszewski fueron los protagonistas de un ataque que no dio respiro, y que terminó silenciando a un Once desbordado en defensa.

Así fue la goleada de Medellín

El partido comenzó parejo, con un Once Caldas insistente en campo rival y que se adelantó al minuto 22 gracias a Jefry Zapata. Sin embargo, la reacción del DIM fue inmediata: León empató con un zurdazo imparable y antes del descanso marcó el segundo con una gran asistencia del “Polaco” Fydriszewski. Desde ese momento, el visitante dominó por completo el encuentro y manejó los tiempos con autoridad.

En el complemento, Medellín fue una máquina. Fydriszewski anotó un golazo desde fuera del área al 56’, Berrío amplió con un remate raso al 67’ y Diego Moreno selló la goleada en el 89’, tras un tiro de esquina. Once Caldas, pese a los múltiples cambios del “Arriero” Herrera, nunca pudo recuperar el orden ni la intensidad. El Palogrande terminó siendo un escenario de celebración para los visitantes.

Así va la tabla tras los partidos del festivo

Con esta victoria, y pendiente del último partido del día entre Fortaleza y Chicó, el DIM llegó a 27 puntos y se ubica tercero con un partido menos, a solo tres unidades del líder Bucaramanga. El equipo paisa, además, suma 30 goles en 14 juegos, la mejor ofensiva del torneo. Si gana su compromiso pendiente, podría alcanzar la cima y desplazar al conjunto santandereano, que sigue firme pero siente la presión de los perseguidores.

El campeonato se aprieta en la parte alta: Bucaramanga lidera con 30, Junior lo sigue con 28 y Medellín acecha con 27. La goleada en Manizales no solo eleva la confianza del equipo rojo, sino que lo deja con la ilusión de cerrar la fase regular en lo más alto, reafirmando que este DIM tiene serias credenciales para pelear el título.

