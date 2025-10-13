Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Otros Equipos

Se movió la tabla de la Liga BetPlay con la goleada 5-1 de Medellín a Once Caldas

El cuadro poderoso, con un partido menos, acecha al líder Bucaramanga.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
14 de octubre de 2025 - 01:03 a. m.
Medellín tuvo una noche inspirada en Manizales.
Medellín tuvo una noche inspirada en Manizales.
Foto: DIM, vía X
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Independiente Medellín cerró una noche perfecta en el Palogrande de Manizales. El equipo de Alejandro Restrepo aplastó 5-1 a Once Caldas en una exhibición que reafirmó su poder ofensivo y su buen momento en la Liga BetPlay.

Brayan León y Francisco Fydriszewski fueron los protagonistas de un ataque que no dio respiro, y que terminó silenciando a un Once desbordado en defensa.

Vínculos relacionados

Así quedó la tabla de las eliminatorias europeas hacia el Mundial de 2026
Clasificados al Mundial de 2026: cuáles son los nuevos cupos y cuándo se definen todos
Se desató la locura en Cabo Verde tras lograr su primera clasificación al Mundial

Así fue la goleada de Medellín

El partido comenzó parejo, con un Once Caldas insistente en campo rival y que se adelantó al minuto 22 gracias a Jefry Zapata. Sin embargo, la reacción del DIM fue inmediata: León empató con un zurdazo imparable y antes del descanso marcó el segundo con una gran asistencia del “Polaco” Fydriszewski. Desde ese momento, el visitante dominó por completo el encuentro y manejó los tiempos con autoridad.

En el complemento, Medellín fue una máquina. Fydriszewski anotó un golazo desde fuera del área al 56’, Berrío amplió con un remate raso al 67’ y Diego Moreno selló la goleada en el 89’, tras un tiro de esquina. Once Caldas, pese a los múltiples cambios del “Arriero” Herrera, nunca pudo recuperar el orden ni la intensidad. El Palogrande terminó siendo un escenario de celebración para los visitantes.

Así va la tabla tras los partidos del festivo

Con esta victoria, y pendiente del último partido del día entre Fortaleza y Chicó, el DIM llegó a 27 puntos y se ubica tercero con un partido menos, a solo tres unidades del líder Bucaramanga. El equipo paisa, además, suma 30 goles en 14 juegos, la mejor ofensiva del torneo. Si gana su compromiso pendiente, podría alcanzar la cima y desplazar al conjunto santandereano, que sigue firme pero siente la presión de los perseguidores.

El campeonato se aprieta en la parte alta: Bucaramanga lidera con 30, Junior lo sigue con 28 y Medellín acecha con 27. La goleada en Manizales no solo eleva la confianza del equipo rojo, sino que lo deja con la ilusión de cerrar la fase regular en lo más alto, reafirmando que este DIM tiene serias credenciales para pelear el título.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

DIM

Medellín

Liga BetPlay

Tabla Liga BetPlay

Liga Colombiana

Fútbol Colombiano

Once Caldas

Bucaramanga

Tabla Fútbol Colombiano

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.