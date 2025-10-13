Clasificados al Mundial de 2026: cuáles son los nuevos cupos y cuándo se definen todos

El trofeo de la Copa del Mundo. Foto: EFE - Mario Guzmán

El camino al Mundial de 2026 ya comienza a tomar forma con 22 selecciones clasificadas oficialmente, mientras África define este martes sus nueve cupos directos.

Entre los equipos confirmados hay tres debutantes: Cabo Verde, Jordania y Uzbekistán, lo que refuerza el carácter global del torneo que por primera vez se disputará en tres países —Estados Unidos, México y Canadá— y con un formato ampliado a 48 participantes.

De Asia ya aseguraron su presencia Australia, Irán, Japón, Corea del Sur, Uzbekistán y Jordania. Desde Sudamérica se clasificaron Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador y Paraguay. En África lo hicieron Argelia, Egipto, Ghana, Marruecos y Túnez, mientras que por Concacaf están México, Canadá y Estados Unidos. Nueva Zelanda completa la cuota de Oceanía, y Cabo Verde hace historia por la Confederación Africana.

La FIFA confirmó que el reparto de cupos se mantendrá así: AFC con ocho directos y uno al repechaje; CAF con nueve y uno al repechaje; Concacaf con tres directos más los tres anfitriones y dos repechajes; Conmebol con seis y un repechaje; OFC con uno y un repechaje; y UEFA con 16 plazas directas.

En noviembre se definirán los clasificados europeos y los últimos boletos directos de cada confederación, mientras que el repechaje intercontinental del próximo año completará los 48 seleccionados. Ese repechaje se jugará bajo un formato corto en sede neutral, con seis equipos luchando por los dos últimos cupos.

El sorteo oficial del Mundial se celebrará en diciembre, cuando el planeta fútbol conocerá la conformación definitiva de los grupos. Con tres anfitriones y nuevas naciones emergentes, la edición 2026 promete ser la más diversa en la historia de la Copa del Mundo.

