Así quedó la tabla de las eliminatorias europeas hacia el Mundial de 2026

Las eliminatorias europeas vivieron una jornada intensa, a la espera de la última tanda de juegos este martes, con partidos que movieron todas las tablas del continente. Alemania, Francia y Bélgica mantuvieron su dominio, mientras otros equipos como Kosovo, Dinamarca y Países Bajos firmaron victorias clave para sostenerse en la pelea.

En el Grupo A, Alemania superó 1-0 a Irlanda del Norte y se mantiene líder con 9 puntos, los mismos que Eslovaquia, que venció 2-0 a Luxemburgo. Ambos se distancian del resto.

El Grupo B quedó muy apretado tras el triunfo de Kosovo 1-0 sobre Suecia, que está casi eliminado con un punto. Suiza empató 0-0 con Eslovenia y sigue primera con 10 puntos, seguida por Kosovo con 7.

En el Grupo C, Dinamarca dio un golpe de autoridad al vencer 3-1 a Grecia, consolidándose en la cima con 10 unidades. Escocia derrotó 2-1 a Bielorrusia y se mantiene como escolta con los mismos puntos, mientras Grecia perdió ritmo y ya está sin opciones como Bielorrusia.

Francia, líder del Grupo D, igualó 2-2 ante Islandia en un partido vibrante en Reikiavik. Ucrania venció 2-1 a Azerbaiyán y se mete de lleno en la pelea, mientras Islandia sigue tercera. Con tres victorias y un empate, los franceses suman 10 puntos y apuntan al Mundial.

En el Grupo G, Países Bajos goleó 4-0 a Finlandia y comanda con 16 puntos, seguido por Polonia con 13 tras su victoria 2-0 sobre Lituania. El equipo neerlandés es el más sólido del torneo, con 22 goles a favor y apenas tres en contra.

Finalmente, en el Grupo J, Bélgica venció 4-2 a Gales y sigue firme con 14 puntos, seguida por Macedonia del Norte con 13.

Los grupos de los partidos que se jugarán este martes

En el Grupo E, España sigue intratable: tres triunfos en tres partidos y 11 goles a favor sin recibir ninguno. Turquía es su escolta con seis unidades tras vencer a Georgia. Bulgaria sigue sin sumar y parece fuera de carrera.

Portugal lidera el Grupo F con 9 puntos, seguido de Hungría con 4. Los lusos pueden dejar prácticamente sellada su clasificación si logran otro triunfo. Armenia e Irlanda cierran el grupo con tres y un punto, respectivamente.

Austria lidera el Grupo H con 15 puntos. Bosnia y Herzegovina lo sigue de cerca con 13 unidades, mientras Rumania quedó tercera con 10. Chipre y San Marino están eliminados.

En el Grupo I, Noruega se perfila como favorito con seis victorias en seis partidos y 29 goles marcados. Italia es su escolta con 12 unidades y un partido menos, e Israel mantiene opciones con nueve puntos.

En el Grupo K, Inglaterra domina con 15 puntos sobre Albania (11), y en el Grupo L, Croacia lidera con 16 unidades tras golear 3-0 a Gibraltar.

Este martes continuará la acción con partidos clave: España–Bulgaria, Portugal–Hungría e Italia–Israel marcarán el cierre de la ventana de octubre antes del parón de noviembre y el sorteo de diciembre. Las tablas aún pueden cambiar, pero el panorama europeo ya empieza a perfilar a sus futuros clasificados.

