¡Se queda! Luciano Pons hizo oficial su continuidad en el fútbol colombiano

Luciano Pons continuará en el fútbol colombiano. El delantero argentino de 35 años, con pasado en Independiente Medellín, Universidad de Chile y Banfield, confirmó su permanencia en Atlético Bucaramanga mediante un emotivo video publicado en las redes sociales.

El atacante llegó al club en enero de 2025 y, desde entonces, disputó 52 partidos, en los que aportó 24 goles y cinco asistencias, convirtiéndose en una de las piezas clave del equipo.

En un principio, el mensaje generó incertidumbre entre los hinchas, pues todo parecía indicar que se trataba de una despedida. “Cuando uno llega a un club no sabe qué va a pasar, pero sí siente cosas, y en este club sentí cosas muy fuertes. Soñamos en la liga, soñamos a nivel internacional y soñamos como grupo”, expresó el delantero en el video que compartió el club.

Además, añadiéndole más dramatismo a la incertidumbre de su futuro, Pons habló en el video como si estuviera despidiéndose de los hinchas del conjunto leopardo. “Cada gol que marqué lo grité pensando en ustedes. Todo esfuerzo valió la pena por esta camiseta. Gracias por ser parte de este lindo camino”, dijo el argentino.

Sin embargo, el propio Pons se encargó de despejar las dudas con palabras cargadas de sentimiento y cerró su mensaje con la confirmación que ilusiona a los hinchas de Atlético Bucaramanga. “Quiero decirles algo: sigo en casa, defendiendo estos colores. Así que este 2026 seguiremos haciendo historia juntos”.

Si bien había especulaciones que indicaban que el delantero argentino podría dejar el conjunto leopardo para jugar en otro equipo del fútbol colombiano, Atlético Bucaramanga logró renovarle el contrato a Pons hasta 2028, luego de que se realizaran los exámenes médicos en la mañana de este lunes 5 de enero.

Los números de Luciano Pons en el fútbol colombiano

Luciano Pons ha dejado números destacados en su paso por el fútbol colombiano. Con Independiente Medellín, club al que llegó en enero de 2022, el delantero argentino disputó 123 partidos oficiales, en los que marcó 34 goles y entregó 12 asistencias, convirtiéndose en una referencia ofensiva constante y en un jugador determinante.

Posteriormente, en Atlético Bucaramanga, Pons mantuvo su aporte goleador. Desde su llegada al conjunto leopardo ha sumado 52 apariciones, con un balance de 24 goles y cinco asistencias.

