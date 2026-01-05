Altas y bajas del FPC actualizadas: contrataciones confirmadas para la Liga BetPlay 2026

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Con la Liga BetPlay 2026-I cada vez más cerca, el mercado de fichajes del fútbol colombiano empieza a tomar forma. Por ahora, casi todos los equipos han optado por hacer una depuración de sus plantillas, con numerosos jugadores saliendo y pocos refuerzos cerrados.
Poco a poco el panorama ha empezado a aclararse, con Millonarios y América pisando el acelerador después de un arranque tímido. Cali, por ahora, ha sido el que más ha sonado en el mercado, pero todavía falta que otros grandes concreten sus movimientos.
Atlético Nacional: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026
Altas:
- —
Bajas:
- Joan Castro
Millonarios: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026
Altas:
- Carlos Darwin Quintero
- Mateo García
- Sebastián Valencia
- Julián Angulo
- Rodrigo Ureña
Bajas:
- Néiser Villarreal
- Bruno Savio
- Cristián Cañozales
- Ramiro Brochero
- Juan José Ramírez
- Iván Mauricio Arboleda
- Juan Pablo Vargas
América de Cali: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026
Altas:
- Darwin Machís
- Carlos Sierra
Bajas:
- Santiago Silva
- Joel Graterol
- Sebastián Navarro
- Luis Ramos
- Luis Paz
- Andrés Felipe Roa
- Jean Pestaña
Junior de Barranquilla: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026
Altas:
- Jannenson Sarmiento
Bajas:
- —
Deportivo Cali: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026
Altas:
- Juan Ignacio Dinenno
- Fernando Álvarez
- Pedro Gallese
- Ronaldo Pájaro
- Emanuel Reynoso
- Joan Sebastián Gómez
Bajas:
- Yeison Gordillo
- Javier Reina
- Rafael Bustamante
- Fabián Castillo
Independiente Santa Fe: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026
Altas:
- —
Bajas:
- Yairo Moreno
- Ángelo Rodríguez
- Harold Santiago Mosquera
- Marcelo Meli
- Elvis Perlaza
- Joaquín Sosa
- Edward López
- Jeison Angulo
- Juan Espitia
- Juan Aristizábal
Independiente Medellín: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026
Altas:
- Yony González
- Juan Manuel Viveros
- Marlon Balanta
- Salvador Ichazo
Bajas:
- Juan Arizala
- Washington Aguerre
- Yeferson Rodallega
- Ménder García
- Fainer Torijano
- Jaime Alvarado
Once Caldas: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026
Altas:
- Jaime Alvarado
Bajas:
- Mateo García
- Jerson Malagón
- Santiago Cubides
- Santiago Mera
- Juan Camilo García
- Juan Carlos Díaz
Deportes Tolima: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026
Altas:
- Jan Carlos Angulo
- Kelvin Flórez
Bajas:
- Jáder Quiñones
- Cristopher Fiermarin
- Kevin Pérez
Deportivo Pasto: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026
Altas:
- Jonathan Risueño (DT)
Bajas:
- Víctor Andrés Cabezas
- Diego Martínez
- Santiago Jiménez
- Saleth Puello
- Juan Franco
- Luis Caicedo
- Mauricio Castaño
- Felipe Jaramillo
- Juan Valencia
- Kevin Rendón
- Julián Quintero
- David Camacho
- Gonzalo Ritacco
- Facundo Boné
- Jefferson Rivas
- Diego Castillo
- Brayan Sánchez
Atlético Bucaramanga: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026
Altas:
- —
Bajas:
- Nicolás Hernández
- Alejandro Artunduaga
- Bayron Duarte
- Diego Chávez
- Óscar Castellanos
- Carlos Henao
- Jhon Vásquez
Cúcuta Deportivo: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026
Altas:
- —
Bajas:
- Ramiro Sánchez
- Sergio Román
- Óscar Zuñiga
- Julián Anaya
- Henry Plazas
- Amaury Torralvo
- Juan Pablo Díaz
- Bladimir Angulo
- Jonathan Tapias
- Cristian Álvarez
- Cristian Díaz
- Wilmar Cruz
- Oswaldo Valencia
- Michell Ramos
- Andrés Carreño
- Kevin Quejada
- Matías Pisano
Boyacá Chicó: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026
Altas:
- —
Bajas:
- —
Deportivo Pereira: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026
Altas:
- Arturo Reyes (DT)
Bajas:
- Carlos Darwin Quintero
- Samy Merheg
- Yuber Quiñones
- José Moya
- Jhon Largacha
- Yesus Cabrera
- Luis Felipe Mosquera
- Kelvin Osorio
- Adrián Estacio
- Salvador Ichazo
Internacional Bogotá: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026
Altas:
- Ricardo Valiño (DT)
- Larry Vásquez
- Facundo Boné
- Agustín Irazoque
- Fabricio Sanguinetti
- Johan Caballero
- Kalazán Suárez
- Hather Cuesta
- Rubén Manjarrés
- Emilio Gutiérrez
Bajas:
- —
Jaguares de Córdoba: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026
Altas:
- Alexis Márquez (DT)
- Diego Martínez
- Mauricio Castaño
- Wilfrido de La Rosa
- Carlos Ordóñez
Bajas:
- Didier Pino
- Juan Camilo Roa
Alianza FC: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026
Altas:
- Eduard Banguero
- Juan Arcila
- Juan Viveros
- Ever Meza
- Yeiner Londoño
Bajas:
- Kalazán Suárez
- Rubén Manjarrés
- John García
- Edwin Torres
Águilas Doradas: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026
Altas:
- Juan David Niño (DT)
- Bryan Urueña
- Andrés Ricaurte
- Iván Mauricio Arboleda
- Cristian Caicedo
- Andrés Álvarez
Bajas:
- Tomás Salazar
- Delvin Alfonzo
- Yony González
Fortaleza CEIF: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026
Altas:
- —
Bajas:
- Sebastián Valencia
- Ronaldo Pájaro
Llaneros FC: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026
Altas:
- Kelvin Osorio
- Jhonier Blanco
- Juan José Ramírez
- Juan David Pertúz
- Edwin Laszo
- Alejandro Morales
- Leider Riascos
- Jhon Vásquez
- Jimmy Medranda
Bajas:
- Juan Carlos Angulo
- Eli Mina
- Kenner Valencia
- Bryan Urueña
- Anderson Mojica
- Michael Rangel
- Juan Peñaloza
- Óscar Cabezas
- Carlos Bogotá
- Marlon García
- Carlos Sierra
- Julián Angulo
- Yeiler Góez
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador