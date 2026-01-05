Logo El Espectador
Altas y bajas del FPC actualizadas: contrataciones confirmadas para la Liga BetPlay 2026

El mercado de fichajes del fútbol colombiano entra en su recta decisiva. A dos semanas del inicio del campeonato, los clubes afinan sus plantillas.

Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
05 de enero de 2026 - 03:57 p. m.
Rodrigo Ureña, presentado oficialmente como nuevo delantero de Millonarios.
Rodrigo Ureña, presentado oficialmente como nuevo delantero de Millonarios.
Foto: Millonarios FC
Con la Liga BetPlay 2026-I cada vez más cerca, el mercado de fichajes del fútbol colombiano empieza a tomar forma. Por ahora, casi todos los equipos han optado por hacer una depuración de sus plantillas, con numerosos jugadores saliendo y pocos refuerzos cerrados.

Poco a poco el panorama ha empezado a aclararse, con Millonarios y América pisando el acelerador después de un arranque tímido. Cali, por ahora, ha sido el que más ha sonado en el mercado, pero todavía falta que otros grandes concreten sus movimientos.

Atlético Nacional: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026

Altas:

Bajas:

  • Joan Castro

Millonarios: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026

Altas:

  • Carlos Darwin Quintero
  • Mateo García
  • Sebastián Valencia
  • Julián Angulo
  • Rodrigo Ureña

Bajas:

  • Néiser Villarreal
  • Bruno Savio
  • Cristián Cañozales
  • Ramiro Brochero
  • Juan José Ramírez
  • Iván Mauricio Arboleda
  • Juan Pablo Vargas

América de Cali: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026

Altas:

  • Darwin Machís
  • Carlos Sierra

Bajas:

  • Santiago Silva
  • Joel Graterol
  • Sebastián Navarro
  • Luis Ramos
  • Luis Paz
  • Andrés Felipe Roa
  • Jean Pestaña

Junior de Barranquilla: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026

Altas:

  • Jannenson Sarmiento

Bajas:

Deportivo Cali: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026

Altas:

  • Juan Ignacio Dinenno
  • Fernando Álvarez
  • Pedro Gallese
  • Ronaldo Pájaro
  • Emanuel Reynoso
  • Joan Sebastián Gómez

Bajas:

  • Yeison Gordillo
  • Javier Reina
  • Rafael Bustamante
  • Fabián Castillo

Independiente Santa Fe: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026

Altas:

Bajas:

  • Yairo Moreno
  • Ángelo Rodríguez
  • Harold Santiago Mosquera
  • Marcelo Meli
  • Elvis Perlaza
  • Joaquín Sosa
  • Edward López
  • Jeison Angulo
  • Juan Espitia
  • Juan Aristizábal

Independiente Medellín: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026

Altas:

  • Yony González
  • Juan Manuel Viveros
  • Marlon Balanta
  • Salvador Ichazo

Bajas:

  • Juan Arizala
  • Washington Aguerre
  • Yeferson Rodallega
  • Ménder García
  • Fainer Torijano
  • Jaime Alvarado

Once Caldas: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026

Altas:

  • Jaime Alvarado

Bajas:

  • Mateo García
  • Jerson Malagón
  • Santiago Cubides
  • Santiago Mera
  • Juan Camilo García
  • Juan Carlos Díaz

Deportes Tolima: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026

Altas:

  • Jan Carlos Angulo
  • Kelvin Flórez

Bajas:

  • Jáder Quiñones
  • Cristopher Fiermarin
  • Kevin Pérez

Deportivo Pasto: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026

Altas:

  • Jonathan Risueño (DT)

Bajas:

  • Víctor Andrés Cabezas
  • Diego Martínez
  • Santiago Jiménez
  • Saleth Puello
  • Juan Franco
  • Luis Caicedo
  • Mauricio Castaño
  • Felipe Jaramillo
  • Juan Valencia
  • Kevin Rendón
  • Julián Quintero
  • David Camacho
  • Gonzalo Ritacco
  • Facundo Boné
  • Jefferson Rivas
  • Diego Castillo
  • Brayan Sánchez

Atlético Bucaramanga: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026

Altas:

Bajas:

  • Nicolás Hernández
  • Alejandro Artunduaga
  • Bayron Duarte
  • Diego Chávez
  • Óscar Castellanos
  • Carlos Henao
  • Jhon Vásquez

Cúcuta Deportivo: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026

Altas:

Bajas:

  • Ramiro Sánchez
  • Sergio Román
  • Óscar Zuñiga
  • Julián Anaya
  • Henry Plazas
  • Amaury Torralvo
  • Juan Pablo Díaz
  • Bladimir Angulo
  • Jonathan Tapias
  • Cristian Álvarez
  • Cristian Díaz
  • Wilmar Cruz
  • Oswaldo Valencia
  • Michell Ramos
  • Andrés Carreño
  • Kevin Quejada
  • Matías Pisano

Boyacá Chicó: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026

Altas:

Bajas:

Deportivo Pereira: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026

Altas:

  • Arturo Reyes (DT)

Bajas:

  • Carlos Darwin Quintero
  • Samy Merheg
  • Yuber Quiñones
  • José Moya
  • Jhon Largacha
  • Yesus Cabrera
  • Luis Felipe Mosquera
  • Kelvin Osorio
  • Adrián Estacio
  • Salvador Ichazo

Internacional Bogotá: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026

Altas:

  • Ricardo Valiño (DT)
  • Larry Vásquez
  • Facundo Boné
  • Agustín Irazoque
  • Fabricio Sanguinetti
  • Johan Caballero
  • Kalazán Suárez
  • Hather Cuesta
  • Rubén Manjarrés
  • Emilio Gutiérrez

Bajas:

Jaguares de Córdoba: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026

Altas:

  • Alexis Márquez (DT)
  • Diego Martínez
  • Mauricio Castaño
  • Wilfrido de La Rosa
  • Carlos Ordóñez

Bajas:

  • Didier Pino
  • Juan Camilo Roa

Alianza FC: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026

Altas:

  • Eduard Banguero
  • Juan Arcila
  • Juan Viveros
  • Ever Meza
  • Yeiner Londoño

Bajas:

  • Kalazán Suárez
  • Rubén Manjarrés
  • John García
  • Edwin Torres

Águilas Doradas: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026

Altas:

  • Juan David Niño (DT)
  • Bryan Urueña
  • Andrés Ricaurte
  • Iván Mauricio Arboleda
  • Cristian Caicedo
  • Andrés Álvarez

Bajas:

  • Tomás Salazar
  • Delvin Alfonzo
  • Yony González

Fortaleza CEIF: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026

Altas:

Bajas:

  • Sebastián Valencia
  • Ronaldo Pájaro

Llaneros FC: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026

Altas:

  • Kelvin Osorio
  • Jhonier Blanco
  • Juan José Ramírez
  • Juan David Pertúz
  • Edwin Laszo
  • Alejandro Morales
  • Leider Riascos
  • Jhon Vásquez
  • Jimmy Medranda

Bajas:

  • Juan Carlos Angulo
  • Eli Mina
  • Kenner Valencia
  • Bryan Urueña
  • Anderson Mojica
  • Michael Rangel
  • Juan Peñaloza
  • Óscar Cabezas
  • Carlos Bogotá
  • Marlon García
  • Carlos Sierra
  • Julián Angulo
  • Yeiler Góez

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

