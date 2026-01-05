Altas y bajas del FPC actualizadas: contrataciones confirmadas para la Liga BetPlay 2026

Rodrigo Ureña, presentado oficialmente como nuevo delantero de Millonarios. Foto: Millonarios FC

Con la Liga BetPlay 2026-I cada vez más cerca, el mercado de fichajes del fútbol colombiano empieza a tomar forma. Por ahora, casi todos los equipos han optado por hacer una depuración de sus plantillas, con numerosos jugadores saliendo y pocos refuerzos cerrados.

Poco a poco el panorama ha empezado a aclararse, con Millonarios y América pisando el acelerador después de un arranque tímido. Cali, por ahora, ha sido el que más ha sonado en el mercado, pero todavía falta que otros grandes concreten sus movimientos.

Atlético Nacional: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026

Altas:

—

Bajas:

Joan Castro

Millonarios: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026

Altas:

Carlos Darwin Quintero

Mateo García

Sebastián Valencia

Julián Angulo

Rodrigo Ureña

Bajas:

Néiser Villarreal

Bruno Savio

Cristián Cañozales

Ramiro Brochero

Juan José Ramírez

Iván Mauricio Arboleda

Juan Pablo Vargas

América de Cali: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026

Altas:

Darwin Machís

Carlos Sierra

Bajas:

Santiago Silva

Joel Graterol

Sebastián Navarro

Luis Ramos

Luis Paz

Andrés Felipe Roa

Jean Pestaña

Junior de Barranquilla: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026

Altas:

Jannenson Sarmiento

Bajas:

—

Deportivo Cali: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026

Altas:

Juan Ignacio Dinenno

Fernando Álvarez

Pedro Gallese

Ronaldo Pájaro

Emanuel Reynoso

Joan Sebastián Gómez

Bajas:

Yeison Gordillo

Javier Reina

Rafael Bustamante

Fabián Castillo

Independiente Santa Fe: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026

Altas:

—

Bajas:

Yairo Moreno

Ángelo Rodríguez

Harold Santiago Mosquera

Marcelo Meli

Elvis Perlaza

Joaquín Sosa

Edward López

Jeison Angulo

Juan Espitia

Juan Aristizábal

Independiente Medellín: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026

Altas:

Yony González

Juan Manuel Viveros

Marlon Balanta

Salvador Ichazo

Bajas:

Juan Arizala

Washington Aguerre

Yeferson Rodallega

Ménder García

Fainer Torijano

Jaime Alvarado

Once Caldas: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026

Altas:

Jaime Alvarado

Bajas:

Mateo García

Jerson Malagón

Santiago Cubides

Santiago Mera

Juan Camilo García

Juan Carlos Díaz

Deportes Tolima: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026

Altas:

Jan Carlos Angulo

Kelvin Flórez

Bajas:

Jáder Quiñones

Cristopher Fiermarin

Kevin Pérez

Deportivo Pasto: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026

Altas:

Jonathan Risueño (DT)

Bajas:

Víctor Andrés Cabezas

Diego Martínez

Santiago Jiménez

Saleth Puello

Juan Franco

Luis Caicedo

Mauricio Castaño

Felipe Jaramillo

Juan Valencia

Kevin Rendón

Julián Quintero

David Camacho

Gonzalo Ritacco

Facundo Boné

Jefferson Rivas

Diego Castillo

Brayan Sánchez

Atlético Bucaramanga: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026

Altas:

—

Bajas:

Nicolás Hernández

Alejandro Artunduaga

Bayron Duarte

Diego Chávez

Óscar Castellanos

Carlos Henao

Jhon Vásquez

Cúcuta Deportivo: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026

Altas:

—

Bajas:

Ramiro Sánchez

Sergio Román

Óscar Zuñiga

Julián Anaya

Henry Plazas

Amaury Torralvo

Juan Pablo Díaz

Bladimir Angulo

Jonathan Tapias

Cristian Álvarez

Cristian Díaz

Wilmar Cruz

Oswaldo Valencia

Michell Ramos

Andrés Carreño

Kevin Quejada

Matías Pisano

Boyacá Chicó: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026

Altas:

—

Bajas:

—

Deportivo Pereira: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026

Altas:

Arturo Reyes (DT)

Bajas:

Carlos Darwin Quintero

Samy Merheg

Yuber Quiñones

José Moya

Jhon Largacha

Yesus Cabrera

Luis Felipe Mosquera

Kelvin Osorio

Adrián Estacio

Salvador Ichazo

Internacional Bogotá: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026

Altas:

Ricardo Valiño (DT)

Larry Vásquez

Facundo Boné

Agustín Irazoque

Fabricio Sanguinetti

Johan Caballero

Kalazán Suárez

Hather Cuesta

Rubén Manjarrés

Emilio Gutiérrez

Bajas:

—

Jaguares de Córdoba: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026

Altas:

Alexis Márquez (DT)

Diego Martínez

Mauricio Castaño

Wilfrido de La Rosa

Carlos Ordóñez

Bajas:

Didier Pino

Juan Camilo Roa

Alianza FC: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026

Altas:

Eduard Banguero

Juan Arcila

Juan Viveros

Ever Meza

Yeiner Londoño

Bajas:

Kalazán Suárez

Rubén Manjarrés

John García

Edwin Torres

Águilas Doradas: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026

Altas:

Juan David Niño (DT)

Bryan Urueña

Andrés Ricaurte

Iván Mauricio Arboleda

Cristian Caicedo

Andrés Álvarez

Bajas:

Tomás Salazar

Delvin Alfonzo

Yony González

Fortaleza CEIF: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026

Altas:

—

Bajas:

Sebastián Valencia

Ronaldo Pájaro

Llaneros FC: altas y bajas en el mercado de fichajes Liga BetPlay 2026

Altas:

Kelvin Osorio

Jhonier Blanco

Juan José Ramírez

Juan David Pertúz

Edwin Laszo

Alejandro Morales

Leider Riascos

Jhon Vásquez

Jimmy Medranda

Bajas:

Juan Carlos Angulo

Eli Mina

Kenner Valencia

Bryan Urueña

Anderson Mojica

Michael Rangel

Juan Peñaloza

Óscar Cabezas

Carlos Bogotá

Marlon García

Carlos Sierra

Julián Angulo

Yeiler Góez

