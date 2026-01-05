“Ojalá podamos hacer el mejor Mundial de la historia para Colombia”: Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo durante el partido entre Brasil y Colombia correspondiente a la fecha 13 de las eliminatorias sudamericanas. Foto: AFP - EVARISTO SA

A poco más de seis meses del inicio del Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, el director técnico de la selección de Colombia, Néstor Lorenzo, habló sobre el presente y las expectativas del combinado tricolor en una entrevista con La Nación de Argentina.

El estratega atraviesa uno de los momentos más sólidos de su ciclo al frente del equipo y no oculta su ambición de cara a la cita mundialista. En ese sentido, destacó la identidad de juego que ha construido, a la que definió como protagonista, valiente y fiel a una idea clara.

“A mí me da satisfacción cómo juega Colombia, que trata de ser protagonista, que no se esconde. La idea es jugar bien, no ganar de cualquier manera. Y eso el equipo lo siente, cree en la idea y ahí estamos”, afirmó Lorenzo.

El director técnico además resaltó los números de su proceso —cinco derrotas en 42 partidos y una efectividad superior al 70 %—, subrayando que se lograron enfrentando rivales de alto nivel como España, Alemania y selecciones campeonas de confederación.

"Los números son muy buenos, y no jugamos contra equipos flojos. Fuimos a jugar contra España en Europa, contra Alemania, contra Corea y Japón en Asia, jugamos contra campeones de federaciones, contra equipos clasificados al Mundial", dijo el estratega argentino.

Sobre el ambiente interno, Lorenzo fue enfático en que la gestión del grupo es una de las claves del rendimiento. Aseguró que en la selección se trabaja desde la armonía y la alegría, sin perder la exigencia.

“Se puede trabajar buscando la excelencia desde la alegría. Y eso pasa en la selección de Colombia, te lo puede decir cualquiera de los 40 o 50 que convivimos en cada microciclo. A mí me da orgullo el ambiente y la mentalidad que se creó”, mencionó Lorenzo.

De cara al Mundial, el técnico analizó el grupo que integrará Colombia y consideró positivo medirse contra selecciones fuertes como Portugal. También advirtió que no hay lugar para la confianza frente a rivales que no tienen tanto nombre.

“El Mundial siempre da sorpresas. Uzbekistán es una incógnita y no vamos a confiarnos ante los otros rivales, hay que trabajarlos. Vamos a hacer lo posible para resolverlos. Con Jamaica jugamos varias veces, es muy físico”, comento Lorenzo.

Finalmente, Lorenzo expresó que espera llevar a Colombia a su mejor participación histórica en una Copa del Mundo. “Ojalá que lleguemos bien y podamos hacer el mejor Mundial de la historia para Colombia”, dijo el estratega.

