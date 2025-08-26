No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Tabla de la Liga BetPlay tras la octava fecha y calendario de la siguiente jornada

Tras el empate entre Chicó y Cali en Tunja terminó una nueva fecha en el fútbol colombiano. Desde el viernes se jugará una nueva jornada.

Redacción Deportes
26 de agosto de 2025 - 01:35 p. m.
Chicó y Cali, en el cierre de la octava fecha.
Chicó y Cali, en el cierre de la octava fecha.
Foto: Deportivo Cali, vía X
La fecha ocho de la Liga BetPlay se cerró en la noche del lunes con un pálido empate 0-0 entre Deportivo Cali y Boyacá Chicó en Tunja, un resultado que dejó poco para destacar y que no movió mucho la tabla tras lo ocurrido en el resto de la jornada.

Ambos equipos sumaron un punto que no les cambia demasiado el panorama en el campeonato, cuando la fase de todos contra todos empieza a tomar forma.

¿Cómo fue la fecha ocho? Estos fueron los resultados

Los compromisos del viernes y sábado marcaron el inicio de la jornada con resultados importantes. Llaneros abrió con victoria 2-1 sobre Pasto en Villavicencio, mientras que el sábado Medellín derrotó 3-1 a La Equidad en el Atanasio Girardot. Ese mismo día, Envigado igualó 1-1 frente al Deportivo Pereira y Fortaleza sorprendió con un sólido 2-0 sobre Santa Fe. El plato fuerte del sábado llegó en El Campín, donde Millonarios goleó 3-0 al líder Junior en el estreno de una nueva etapa tras la salida de David González, devolviendo confianza al cuadro embajador.

El domingo estuvo cargado de emociones y marcadores clave en la parte alta de la clasificación. En Manizales, Tolima venció 1-0 a Once Caldas con gol de Samuel Velásquez, mientras que en Santa Marta, Alianza Petrolera logró una remontada espectacular para vencer 3-2 a Unión Magdalena.

En Cali, el clásico entre América y Nacional terminó 1-1 con tantos de Alfredo Morelos y Luis Ramos, y en Bucaramanga, el equipo local firmó la goleada más amplia de la jornada al imponerse 4-0 a Águilas Doradas con goles de Pons, Londoño, Gil y Mena.

Así quedó la tabla tras la octava fecha

Con estos resultados, la tabla tiene a Junior como líder con 17 puntos, seguido por Medellín y Tolima con 16, mientras que Fortaleza y Llaneros completan el top-5 con 14. Nacional se mantiene sexto con 13 unidades, y Pereira junto a Santa Fe cierran los ocho primeros con 12 puntos cada uno.

Ellos serían, hasta ahora, los clasificados a los cuadrangulares, cuando la liga empieza a acercarse a la mitad del calendario del todos contra todos.

Calendario de la siguiente jornada: la novena fecha de la Liga BetPlay

Viernes 29 de agosto

  • 6:00 p.m. | Junior vs. Llaneros
  • 8:10 p.m. | Águilas vs. Millonarios

Sábado 30 de agosto

  • 2:00 p.m. | Chicó vs. Unión Magdalena
  • 4:10 p.m. | La Equidad vs. Pasto
  • 6:20 p.m. | Pereira vs. Bucaramanga
  • 8:30 p.m. | Cali vs. DIM

Domingo 31 de agosto

  • 2:00 p.m. | Nacional vs. Envigado
  • 4:10 p.m. | Alianza vs. América
  • 6:20 p.m. | Tolima vs. Fortaleza
  • 8:30 p.m. | Santa Fe vs. Once Caldas

