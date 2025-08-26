Wehen Wiesbaden vs. Bayern Múnich: hora y TV para ver a Luis Díaz en Alemania

Luis Díaz y Harry Kane, la dupla que causa sensación en Alemania. Foto: EFE - RONALD WITTEK

Luis Díaz afronta un nuevo reto con Bayern Múnich en la Copa de Alemania. El colombiano, que ya suma dos goles en sus dos primeros partidos con el club bávaro, podría ser titular este miércoles ante Wehen Wiesbaden, equipo de la tercera división.

El encuentro servirá para darle continuidad a su brillante inicio en Alemania tras dejar Liverpool en el actual mercado de fichajes.

El extremo guajiro ha respondido con goles tanto en la Supercopa Alemana como en la Bundesliga, en las que fue titular en las victorias del conjunto dirigido por Vincent Kompany. Su adaptación ha sido inmediata y en Múnich destacan la intensidad y desequilibrio que ha aportado al ataque desde su llegada.

¿Luis Díaz será titular? Esta será la hora para ver el partido

La incógnita está en si Kompany optará por rotar a sus habituales titulares, considerando el exigente arranque de temporada, o si mantendrá a Díaz en el once inicial para que siga sumando minutos.

De cualquier manera, el duelo contra Wehen Wiesbaden aparece como una nueva oportunidad para que el colombiano confirme el gran momento con el que aterrizó en el fútbol alemán.

El partido será este miércoles a la 1:45 p.m. y se verá en ESPN y Disney+.

