Colombia vs. México, en el Mundial de Voleibol Femenino: hora y TV del partido

Colombia afronta la recta final de su participación en el Mundial de Voleibol femenino que se disputa en Tailandia.

Tras dos derrotas en el arranque del torneo, la selección nacional buscará cerrar con buena cara cuando se enfrente este miércoles a México, en un duelo entre equipos ya eliminados.

El objetivo de las colombianas será despedirse con su primera victoria en la historia de la competencia.

Las dos derrotas de las colombianas en el torneo

El equipo colombiano cayó en su debut contra República Dominicana y, en la segunda fecha, no pudo ante el poderío de China, aunque logró ganar un set frente a las asiáticas.

Curiosamente, México ha tenido el mismo recorrido: derrotas frente a dominicanas y chinas, por lo que el choque entre colombianas y mexicanas será el partido que defina cuál de las dos selecciones evita irse en blanco del torneo.

En sus dos participaciones mundialistas, Colombia nunca ha conseguido una victoria, por lo que este partido representa una oportunidad histórica.

Horario del partido entre Colombia y México

La cita está programada para el miércoles 27 de agosto: 16:00 hora local; 4:00 a.m. en Bogotá. La transmisión será por Directv Sports o a través del canal oficial de la Federación Internacional de Vóley, mediante suscripción.

