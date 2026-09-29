En el caso del Tolima, la salida de Oliveros se produjo después del empate 2-2 contra Fortaleza en Bogotá. Lo llamativo es que, minutos antes de conocerse la decisión del club, el entrenador había manifestado…

La fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026 volvió a sacudir los banquillos. Sebastián Oliveros dejó de ser el técnico del Deportes Tolima y Hubert Bodhert salió de Jaguares de Córdoba , dos decisiones que amplían la lista de entrenadores que han abandonado sus equipos durante un torneo que todavía tiene varias jornadas por disputar.

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Tolima despidió a Oliveros y ya tiene nuevo técnico; Bodhert se fue de Jaguares

En el caso del Tolima, la salida de Oliveros se produjo después del empate 2-2 contra Fortaleza en Bogotá. Lo llamativo es que, minutos antes de conocerse la decisión del club, el entrenador había manifestado públicamente que se sentía con fuerzas para continuar al frente del equipo.

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“Lo más cobarde que puedo decir aquí es ‘me voy’. Y no, al contrario: estoy fuerte. Venimos mejorando y estuvimos a 10 segundos de habernos llevado el triunfo”, aseguró Oliveros en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Sin embargo, el club comunicó posteriormente su salida y, al mismo tiempo, anunció a Luis Fernando Suárez como nuevo entrenador, acompañado por Iván Niño como preparador físico y Fabián Torres y Henry Rojas como asistentes técnicos.

Oliveros no logró consolidarse en Tolima

El entrenador bogotano, de 38 años, había sido presentado el 6 de julio y comenzó su ciclo con el equipo en la Copa Colombia. Su paso por el torneo terminó rápidamente, pues el Tolima quedó eliminado ante Deportes Quindío después de una definición por penaltis.

Después llegó la eliminación en los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Independiente del Valle, resultado que aumentó las dudas alrededor del proceso. La relación con un sector de la afición también se tensionó después de que Oliveros asegurara que parte de los hinchas todavía estaban afectados por la salida de Lucas González.

“Todos están como la ‘viuda’ del profe Lucas González y si no superan esa tusa va a ser muy difícil que cualquier proceso surja”, manifestó entonces.

Oliveros termina su etapa con 15 partidos dirigidos, seis victorias, tres empates y seis derrotas, para un rendimiento del 46 %. Tolima ocupa actualmente la séptima posición con 18 puntos.

Su reemplazante será Luis Fernando Suárez, de 66 años, quien tuvo como última experiencia al Deportivo Pereira, equipo que dirigió entre junio de 2024 y abril de 2025. El nuevo entrenador del Tolima cuenta además con experiencia en tres Mundiales: dirigió a Ecuador en Alemania 2006, a Honduras en Brasil 2014 y a Costa Rica en Catar 2022.

Bodhert tampoco continuará en Jaguares

La otra salida confirmada fue la de Hubert Bodhert, quien dejó el banquillo de Jaguares después de la derrota 2-1 contra Alianza FC en el estadio Jaraguay.

El resultado dejó al conjunto cordobés en el último lugar de la Liga II-2026 y terminó precipitando la salida del entrenador cartagenero, quien había asumido en marzo para cumplir su tercer ciclo en la institución.

Bodhert había regresado a Jaguares después de las salidas de Gustavo Florentín y Alexis Márquez, con el objetivo de ayudar al equipo en su lucha por la permanencia. No obstante, los resultados no acompañaron su gestión: en el actual campeonato dirigió 10 partidos, con una victoria, cuatro empates y cinco derrotas, para siete puntos.

Hubert Bodhert sale de la dirección técnica de @JaguaresdeCord pic.twitter.com/lL779evIRm — Juan Esteban Londoño (@Juaneslc11) September 28, 2026

Jaguares tuvo algunos resultados destacados, como los empates 3-3 contra Junior en el Romelio Martínez y 2-2 frente a Fortaleza, pero también volvió a perder contra Medellín y Alianza FC. La derrota ante este último terminó por cerrar el tercer ciclo de Bodhert, quien ya había dirigido al club entre 2016 y 2017 y posteriormente en 2024.

Ahora, Jaguares deberá encontrar nuevamente un entrenador mientras afronta tanto la recta final del campeonato como su complicada situación en la tabla del descenso.

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Ocho técnicos ya han dejado sus cargos

Las salidas de Oliveros y Bodhert se suman a una lista que ya había comenzado a crecer desde las primeras jornadas del campeonato.

El primero en salir fue Richard Páez, quien dejó Cúcuta Deportivo el 9 de agosto, después de la derrota contra Fortaleza. Una semana más tarde, Nicolás Chiesa asumió el cargo.

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Después llegaron las salidas de Jonathan Risueño, de Deportivo Pasto, y Camilo Ayala, de Alianza FC. Risueño dejó el equipo luego de un comienzo con cinco derrotas consecutivas y fue reemplazado por René Rosero, acompañado por Wilson Morelo. Ayala terminó su ciclo tras la goleada sufrida ante Atlético Nacional en la octava fecha y su lugar fue ocupado por Flabio Torres.

El 31 de agosto fue el turno de Alfredo Arias, quien dejó Junior después de un mal comienzo de campeonato y bajo nivel futbolístico. El uruguayo, sin embargo, quedó en la historia reciente del club por las dos estrellas consecutivas que consiguió. Sebastián Viera asumió entonces como entrenador.

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También sorprendió la salida de Fabián Bustos de Millonarios. Aunque el equipo ocupaba la quinta posición y los resultados lo acompañaban, las dudas sobre el funcionamiento llevaron a la directiva a terminar su ciclo un día antes del clásico bogotano. Alberto Gamero regresó al cargo para iniciar su segundo periodo al frente del conjunto embajador.

La fecha 12 agregó tres nombres a este listado. Hernán Darío Herrera dejó Once Caldas después de la derrota ante Bucaramanga y puso fin a un proceso de casi tres años. Dos días después, Jaguares confirmó la salida de Bodhert y, posteriormente, Tolima hizo oficial la marcha de Oliveros.

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Así, Richard Páez, Jonathan Risueño, Camilo Ayala, Alfredo Arias, Fabián Bustos, Hernán Darío Herrera, Hubert Bodhert y Sebastián Oliveros son los ocho entrenadores que han dejado sus respectivos equipos durante la Liga BetPlay II-2026. Los cambios reflejan la constante rotación en los banquillos del fútbol colombiano, incluso cuando todavía quedan varias fechas para definir los equipos que avanzarán en el campeonato.

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