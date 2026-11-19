Exfutbolistas colombianos reclaman sus pensiones: una deuda que sigue sin resolverse

Las pensiones de exfutbolistas colombianos se han convertido en una deuda pendiente del fútbol nacional. Aunque durante sus carreras hicieron historia con sus clubes, ganaron títulos y se convirtieron en ídolos de miles de hinchas, hoy varios exjugadores enfrentan dificultades para acceder a este derecho. Denuncian que los equipos no realizaron los aportes correspondientes y que los cambios jurídicos de las instituciones han complicado sus reclamaciones.