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Así fue la angustiosa experiencia de los jugadores de Pereira durante el terremoto

Los jugadores del Grande Matecaña mostraron su desolación tras ver las ruinas en las que quedó la ciudad tras el terremoto en Colombia.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
11 de agosto de 2026 - 10:10 p. m.
Jugadores de Deportivo Pereira.
Jugadores de Deportivo Pereira.
Foto: Deportivo Pereira, vía X
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La verdad fueron momentos llenos de ansiedad, desesperación e incertidumbre. Agradecer a la Dimayor que estuvo muy pendiente, se puso la mano en el corazón de que todo el grupo pudiera viajar; de que todos pudieran estar con sus familias”, le dijo el DT de Deportivo Pereira a Blog Deportivo.

Arturo Reyes también señaló que, a pesar de que el grupo no vivió el terremoto de magnitud 7,4 en Pereira, una de las ciudades más golpeadas, vivió verdaderos momentos de terror al no saber de sus familias, sino hasta que pudieron volver a la capital de Risaralda, pasado el movimiento telúrico.

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El drama que vive Pereira por el terremoto en Colombia

Reyes manifestó que afortunadamente todos los futbolistas pudieron reencontrarse con sus familias sanos y salvos. Una situación que no fue la misma que la de los 90 fallecidos confirmados hasta este momento en Pereira.

La ciudad está en el piso; el impacto fue muy grande; la gente necesita mucha ayuda. Hemos encontrado afectaciones en las edificaciones y apartamentos, pero aun así algunos miembros tienen donde vivir”.

Sin embargo, el estratega colombiano declaró que el preparador de arqueros del equipo no ha podido ingresar a su vivienda y el analista de video, que perdió su casa, y la de sus padres también sufrió graves daños en la estructura.

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¿Es prudente jugar fútbol con esta situación?

“Yo no sé si el jugar puede ser algo para que el país muestre su resiliencia y salga adelante. Todas las personas han entendido que lo más importante no es el fútbol, sino ayudar al pueblo colombiano”, aseguró Arturo Reyes.

Antes del desastre por cuenta del terremoto en Colombia, Deportivo Pereira se preparaba en Barranquilla para enfrentar a Junior. No obstante, tras la emergencia nacional hoy es una incógnita la realización de ese partido.

Adicionalmente, la difícil situación económica y administrativa que vive el club risaraldense empeora la situación. Todo eso sin contar los problemas en la remodelación del Estadio Hernán Ramírez Villegas y ahora sus daños tras el sismo.

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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