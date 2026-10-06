Ante la polémica, Sencia explicó que las imágenes no muestran un deterioro de la cancha, sino una parte del proceso de mantenimiento que se realiza…

¿Qué pasó con el césped de El Campín tras los conciertos de BTS? El estado de la cancha volvió a generar debate en redes sociales después de que circularan imágenes aéreas de la cancha tras los dos conciertos de BTS , realizados el 2 y 3 de octubre. Las fotografías provocaron críticas y cuestionamientos sobre si el escenario podría recibir nuevamente partidos del Fútbol Profesional Colombiano.

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¿Qué pasó con el césped de El Campín tras los conciertos de BTS? Así está la cancha

Ante la polémica, Sencia explicó que las imágenes no muestran un deterioro de la cancha, sino una parte del proceso de mantenimiento que se realiza después de los conciertos. La empresa señaló que la grama fue retirada previamente al evento, tal como había sido informado a la Comisión de Fútbol.

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Según la explicación entregada por Sencia, una vez terminados los conciertos comenzó un tratamiento agronómico integral sobre el terreno. El proceso incluye trabajos de descompactación, aireación profunda y fertilización, entre otras labores destinadas a recuperar las condiciones del suelo y favorecer el desarrollo de las raíces.

“La intervención permite aprovechar esta ventana de mantenimiento para realizar un tratamiento agronómico integral del terreno”, explicó Sencia.

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Así luce hoy El Campín 😖



Desde Sencia responden que se está adelantando un proceso para hacer tratamiento integral de recuperación al suelo, y luego se renovará el césped (traído desde cinco canchas alternas). Dicho proceso debería culminar esta semana. Ojalá.



El siguiente… pic.twitter.com/peREymFRsk — Julián Capera (@JulianCaperaB) October 6, 2026

¿Qué pasó con el césped de El Campín?

El objetivo, explicó la empresa, es fortalecer la grama y preparar nuevamente la superficie para su utilización. Una vez terminado este tratamiento, se realiza la renovación y reposición del material vegetal en aquellas zonas que, de acuerdo con la evaluación técnica, necesiten ser intervenidas.

La estrategia de mantenimiento también contempla una reserva de césped natural. Sencia aseguró que implementó cinco canchas destinadas al cuidado y almacenamiento de material vegetal, con el propósito de contar con grama disponible para realizar los reemplazos que sean necesarios durante los diferentes ciclos de mantenimiento del estadio. “Esto permite contar con material vegetal disponible para realizar los reemplazos requeridos durante los diferentes ciclos de mantenimiento del campo de juego”.

De esta manera, la empresa respondió a las imágenes que despertaron preocupación entre los aficionados y aclaró que el aspecto actual de la cancha hace parte de un proceso programado de intervención y recuperación posterior a los conciertos.

La discusión sobre el estado de El Campín se da nuevamente en medio de la necesidad de que el escenario pueda mantener su actividad deportiva y, al mismo tiempo, albergar eventos de gran magnitud como los conciertos. Sencia sostiene que el mantenimiento de la grama y la reserva de material vegetal hacen parte de la planificación para responder a ambos usos del estadio.

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