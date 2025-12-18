¿Qué pasó en el Atanasio? Salieron nuevos videos de los disturbios entre las barras en la final

Los hinchas de Medellín, en pleno enfrentamiento con la policia. Foto: EFE - STR

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los desmanes ocurridos tras la final de la Copa BetPlay 2025 entre Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional empañaron un evento que, hasta el pitazo final, había sido una verdadera fiesta del fútbol.

El clásico paisa se desarrolló en un ambiente de convivencia entre ambas hinchadas, con un espectáculo previo imponente y un partido disputado sin mayores incidentes, pero todo se desbordó apenas terminó el encuentro que consagró a Nacional como campeón.

¿Cómo fue la pelea entre las barras de Medellín y Nacional?

El epicentro de la batalla campal entre las dos hinchadas se dio en la gramilla del sector occidental del estadio Atanasio Girardot.

Hinchas de Medellín y Nacional invadieron zonas cercanas a la cancha y comenzaron enfrentamientos físicos que rápidamente se salieron de control y llegaron hasta el círculo central.

Antioquia, territorio de paz y tolerancia.



Medellín, capital mundial del barrismo social.



Estadio Atanasio Girardot, ejemplo de cultura y convivencia.pic.twitter.com/sjO1E3KZuY — WillyRodríguez (@WillyRodri13) December 18, 2025

En medio de la pelea, mientras se preparaba el protocolo para coronar a Nacional campeón, los hinchas involucrados usaron “vallas publicitarias, palos, tubos de PVC, objetos contundentes e incluso elementos cortopunzantes”, informó El Colombiano, en escenas que generaron pánico entre jugadores, periodistas y personal logístico.

“Uno de los episodios más graves fue el lanzamiento de una nevera con hidratante destinada a los futbolistas”, informó la prensa de Medellín, lo que evidenció el nivel de desorden que se vivía en ese sector del estadio.

Más vídeos de lo ocurrido en el Atanasio. pic.twitter.com/Xzu3fbHiLW — Juan Esteban Londoño (@Juaneslc11) December 18, 2025

La magnitud del conflicto obligó a la intervención de la UNDMO, lo que antes se conocía como Esmad, que tuvo que ingresar a la gramilla para intentar recuperar el control de la situación.

La coronación de Nacional en la Copa BetPlay, nuevamente aplazada

Las autoridades utilizaron gases y explosivos controlados para dispersar a los hinchas, mientras en el campo se aplazó cualquier intento de premiación. Por seguridad, la celebración del título de Atlético Nacional fue pospuesta y el equipo recibió la copa en el terreno de juego cuando el estadio quedó vacío.

La escena recordó lo ocurrido en 2024 en Cali, cuando tampoco pudo levantar el trofeo tras la final contra América porque los hinchas escarlatas, deliberadamente, impidieron la celebración.

Jugadores, cuerpos técnicos y personal de logística tuvieron que salir corriendo hacia los camerinos para proteger su integridad. Los futbolistas del Medellín fueron los primeros en huir, mientras que los de Nacional intentaron celebrar con su hinchada, antes de que la situación los obligara a abandonar el campo.

¿Por qué empezó la pelea en el Atanasio?

Hubo muchos puntos de tensión en el estadio, uno de los pocos del país que permite las dos hinchadas en el mismo escenario. Hinchas del DIM ubicados en la tribuna norte baja mostraron inconformidad antes del final del partido, y comenzaron a generar los desmanes que no pudieron contener ni la policía.

En todos los puntos del escenario hubo enfrentamientos y conflictos entre hinchas, pero un grupo de aficionados de Medellín intentó llegar hasta la tribuna de los de Nacional, que respondieron saltando también a la grama. La escena terminó con un enfrentamiento, entre las dos parcialidades, en la mitad de la cancha.

Cuando lograron dispersar a las dos hinchadas, los disturbios continuaron en los alrededores del Atanasio Girardot hasta casi una hora después del partido, hasta que la policía logró controlar a las barras.

Ante lo ocurrido, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue contundente: “No son hinchas. Se comportan como criminales”, afirmó, anunciando consecuencias legales y recordando que la ciudad había sido referente de fútbol en paz.

Ahora se anticipan sanciones severas para ambos clubes, que podrían ir desde castigos en torneos locales hasta restricciones de público en competencias futuras, en otro capítulo en el que la violencia vuelve a golpear al fútbol colombiano.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador