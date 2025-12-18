Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano

¿Qué pasó en el Atanasio? Salieron nuevos videos de los disturbios entre las barras en la final

Después de la final, tras el octavo título de Atlético Nacional, los desmanes en el estadio obligaron a postergar la celebración.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
18 de diciembre de 2025 - 11:53 a. m.
Los hinchas de Medellín, en pleno enfrentamiento con la policia.
Los hinchas de Medellín, en pleno enfrentamiento con la policia.
Foto: EFE - STR
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Los desmanes ocurridos tras la final de la Copa BetPlay 2025 entre Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional empañaron un evento que, hasta el pitazo final, había sido una verdadera fiesta del fútbol.

El clásico paisa se desarrolló en un ambiente de convivencia entre ambas hinchadas, con un espectáculo previo imponente y un partido disputado sin mayores incidentes, pero todo se desbordó apenas terminó el encuentro que consagró a Nacional como campeón.

Vínculos relacionados

“Se comportan como criminales”: Fico Gutiérrez sobre disturbios en el Atanasio Girardot
Atlético Nacional fue más poderoso: ocho veces campeones de la Copa BetPlay
Violencia entre los hinchas empañó el título de Nacional en la Copa BetPlay: ¿qué pasó?

¿Cómo fue la pelea entre las barras de Medellín y Nacional?

El epicentro de la batalla campal entre las dos hinchadas se dio en la gramilla del sector occidental del estadio Atanasio Girardot.

Hinchas de Medellín y Nacional invadieron zonas cercanas a la cancha y comenzaron enfrentamientos físicos que rápidamente se salieron de control y llegaron hasta el círculo central.

En medio de la pelea, mientras se preparaba el protocolo para coronar a Nacional campeón, los hinchas involucrados usaron “vallas publicitarias, palos, tubos de PVC, objetos contundentes e incluso elementos cortopunzantes”, informó El Colombiano, en escenas que generaron pánico entre jugadores, periodistas y personal logístico.

“Uno de los episodios más graves fue el lanzamiento de una nevera con hidratante destinada a los futbolistas”, informó la prensa de Medellín, lo que evidenció el nivel de desorden que se vivía en ese sector del estadio.

La magnitud del conflicto obligó a la intervención de la UNDMO, lo que antes se conocía como Esmad, que tuvo que ingresar a la gramilla para intentar recuperar el control de la situación.

La coronación de Nacional en la Copa BetPlay, nuevamente aplazada

Las autoridades utilizaron gases y explosivos controlados para dispersar a los hinchas, mientras en el campo se aplazó cualquier intento de premiación. Por seguridad, la celebración del título de Atlético Nacional fue pospuesta y el equipo recibió la copa en el terreno de juego cuando el estadio quedó vacío.

La escena recordó lo ocurrido en 2024 en Cali, cuando tampoco pudo levantar el trofeo tras la final contra América porque los hinchas escarlatas, deliberadamente, impidieron la celebración.

Jugadores, cuerpos técnicos y personal de logística tuvieron que salir corriendo hacia los camerinos para proteger su integridad. Los futbolistas del Medellín fueron los primeros en huir, mientras que los de Nacional intentaron celebrar con su hinchada, antes de que la situación los obligara a abandonar el campo.

¿Por qué empezó la pelea en el Atanasio?

Hubo muchos puntos de tensión en el estadio, uno de los pocos del país que permite las dos hinchadas en el mismo escenario. Hinchas del DIM ubicados en la tribuna norte baja mostraron inconformidad antes del final del partido, y comenzaron a generar los desmanes que no pudieron contener ni la policía.

En todos los puntos del escenario hubo enfrentamientos y conflictos entre hinchas, pero un grupo de aficionados de Medellín intentó llegar hasta la tribuna de los de Nacional, que respondieron saltando también a la grama. La escena terminó con un enfrentamiento, entre las dos parcialidades, en la mitad de la cancha.

Cuando lograron dispersar a las dos hinchadas, los disturbios continuaron en los alrededores del Atanasio Girardot hasta casi una hora después del partido, hasta que la policía logró controlar a las barras.

Ante lo ocurrido, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue contundente: “No son hinchas. Se comportan como criminales”, afirmó, anunciando consecuencias legales y recordando que la ciudad había sido referente de fútbol en paz.

Ahora se anticipan sanciones severas para ambos clubes, que podrían ir desde castigos en torneos locales hasta restricciones de público en competencias futuras, en otro capítulo en el que la violencia vuelve a golpear al fútbol colombiano.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

medellín vs. atlético nacional

medellín vs nacional

nacional vs medellín

nacional

copa colombia

partido nacional hoy

nacional vs

nacional hoy

atlético nacional

copa betplay

medellin vs

final nacional medellín

partido nacional

nacional medellín

atletico nacional

 

Mar(60274)Hace 37 minutos
Pero eso era totalmente predecible, como no previnieron eso haciendo el partido sin gente. Y si no se puede de otra manera, que se va a hacer, peor tener que lamentar muertos y heridos y el estadio destruido.
Mar(60274)Hace 45 minutos
Eso se sabía que iba a pasar. Cuando yo vi ese partido pensé, mmm, cómo irán a ser los desmanes que va a haber, porque si fuera Nacional contra otro equipo, uno desearía que perdiera Nacional para que no hubiera muertos y heridos, pero con dos equipos paisas, ahí no hay salvación, se viene el debacle, tal como pasó.
ERWIN JIMENES(18151)Hace 1 hora
Desadaptados ..suspendan la plaza por un año,a ver si aprenden ..que dira fico?..y rendon? ,,haran otra vaca.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.