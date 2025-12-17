Así quedó el palmares histórico de Copa BetPlay tras el tricampeonato de Atlético Nacional

El Verdolaga no solo es el líder histórico del torneo, sino que también presume de un registro impecable en finales. Foto: EFE - STR

Con la victoria 1-0 de Atlético Nacional sobre Independiente Medellín en el partido de vuelta, tras el 0-0 de la ida, el equipo verdolaga no solo levantó un nuevo trofeo, sino que amplió una ventaja que ya era considerable en el palmarés y reforzó su condición de máximo dominador del certamen.

Hasta antes de esta definición, Nacional llegaba a la final con siete títulos en su historial y con un dato que explicaba buena parte de su fortaleza copera: nunca había perdido una final de Copa. La edición 2025 no fue la excepción. El triunfo en el Atanasio Girardot le permitió sumar su octava estrella y, además, cerrar un tricampeonato consecutivo, luego de haber ganado también en 2023 y 2024. Ningún otro club en Colombia ha logrado una racha similar en la Copa BetPlay.

El nuevo título no solo confirma la hegemonía verdolaga, sino que ensancha la brecha con sus perseguidores directos. Millonarios e Independiente Medellín, que llegaba a esta final con tres títulos, sigue compartiendo el segundo escalón del historial, ahora a cinco conquistas de distancia de Nacional. Para el DIM, de ganar, habría superado a Millonarios y quedado en solitario como segundo máximo campeón.

El resto del palmarés muestra una Copa BetPlay diversa, pero claramente marcada por el dominio de un solo club. Independiente Santa Fe y Junior aparecen con dos títulos cada uno, mientras que Deportivo Cali, Boca Juniors de Cali, Deportes Tolima y La Equidad figuran con una conquista.

Más abajo en la historia quedan los equipos que han logrado llegar a la final, pero que no han podido coronarse. En ese grupo aparecen Once Caldas, Deportivo Pasto, Unión Magdalena, Águilas Doradas, Boyacá Chicó, Deportivo Pereira y América de Cali, todos con la experiencia de disputar una definición, pero sin haber podido levantar el trofeo.

