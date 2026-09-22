La propuesta, cercana a los 90 millones de dólares por siete años de derechos —con opción de sublicenciarlos—, superaría ampliamente los cerca de 60…

Mauricio Correa vuelve a estar en el centro de la disputa por los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano, pero esta vez no como el ejecutivo que ayudó a construir Win Sports, sino como el cabeza visible de la oferta que, según se conoció tras la asamblea de Dimayor del lunes 21 de septiembre, sería la encargada de hacerle competencia al canal que él mismo contribuyó a fundar.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

¿Quién es Mauricio Correa? El hombre con la oferta que amenaza el reinado de Win Sports

La propuesta, cercana a los 90 millones de dólares por siete años de derechos —con opción de sublicenciarlos—, superaría ampliamente los cerca de 60 millones que habría puesto sobre la mesa Win Sports, que ahora tendrá dos meses para igualar o mejorar la oferta si quiere conservar la transmisión del fútbol profesional colombiano.

Publicidad

Para entender por qué el nombre de Correa genera tanto ruido en el fútbol colombiano hay que remontarse casi dos décadas atrás, a los tiempos en que era un desconocido con un apellido pesado.

Un apellido con peso en el dirigencial

Correa es hijo de Jorge Correa Pastrana, dirigente huilense que fue mano derecha de León Londoño —histórico jefe de la Dimayor— y posteriormente presidió esa organización durante 12 años, además de haber estado al frente del Atlético Huila.

Antes de convertirse en protagonista del negocio de los derechos de televisión, Mauricio Correa trabajó en el sector de las vallas publicitarias. Su llegada al mundo de las transmisiones deportivas se produjo a través de Telmex, posteriormente Claro, donde ocupó la vicepresidencia de mercadeo.

Fue allí donde comenzó a construir la experiencia que años después lo llevaría a dirigir uno de los proyectos más importantes de la televisión deportiva del país. Durante su paso por la compañía participó en el negocio que permitió transmitir el fútbol colombiano a través de la alianza entre Claro, Une y la Dimayor y estuvo relacionado con la creación del canal FPC.

El hombre que ayudó a crear Win Sports

El punto de quiebre llegó entre 2011 y 2012. Todavía vinculado a Claro, Correa llevó a Directv una idea que terminaría transformando la manera de consumir el fútbol colombiano: crear un canal dedicado exclusivamente a este deporte.

La propuesta encontró eco en Directv y posteriormente en RCN, propiedad del grupo Ardila. De esa alianza nació Win Sports, que comenzó a operar en 2012 y tuvo a Correa como su primer presidente. El contrato entre la Dimayor, entonces encabezada por Ramón Jesurún, y el nuevo canal se firmó en diciembre de ese año.

🚨✅ #AsíEsElNegocioSocio | Abro hilo para contarles quién está detrás del negocio de los derechos de televisión del FPC. El protagonista: Mauricio Correa, hijo del Ex Dirigente de Dimayor Jorge Correa Pastrana. pic.twitter.com/5mdrA6JFlf — Jorge Mario Rico (@jorgericoes) September 21, 2026

Win Sports quedó estructurado con participación de RCN y Torneos, empresa que operaba la marca Directv en Colombia. Correa pasó así de ser un ejecutivo del negocio de las telecomunicaciones a convertirse en uno de los hombres centrales de la televisión deportiva nacional.

Le recomendamos leer: ‘Soñé con un canal deportivo’

Más de una década después, la paradoja es evidente: el ejecutivo que ayudó a poner en marcha Win Sports aparece ahora al frente de una propuesta que busca arrebatarle los derechos del fútbol colombiano.

Go Sports y las preguntas sobre su salida de Win

En paralelo con la creación de Win Sports, Correa constituyó en Panamá, junto con un socio, la sociedad Go Sports Media. La compañía aparece vinculada al negocio de los derechos del fútbol colombiano y es uno de los elementos que explican parte de los cuestionamientos que han acompañado su trayectoria.

El periodista Alejandro Pino Calad reconstruyó ese episodio en su pódcast Historias Secretas. De acuerdo con los documentos judiciales y financieros que presentó en esa investigación, Go Sports habría recibido ingresos derivados de una cláusula del contrato entre Win Sports y la Dimayor que establecía una comisión sobre los contratos de licencia de derechos.

Pino Calad calculó que ese mecanismo habría significado ingresos cercanos a los 40.000 millones de pesos para la compañía desde 2012. La investigación también expuso otros movimientos financieros relacionados con contratos y empresas vinculadas a personas que habían ocupado cargos en Win Sports.

Uno de los conceptos utilizados por el periodista para describir ese esquema fue el de “Equipo 37”, en referencia a una entidad que no participa en la competencia deportiva pero recibe recursos asociados al torneo.

Publicidad

Esos hallazgos hacen parte de una investigación periodística y no de una decisión judicial que haya establecido responsabilidades por irregularidades. Correa, por medio de sus abogados, ha negado mantener actualmente relación con Go Sports. La discusión sobre quiénes son sus propietarios o beneficiarios actuales también permanece abierta, pues la estructura societaria de la compañía no es completamente pública.

Más que cerrar una conclusión sobre el empresario, este episodio permite entender por qué su nombre ha estado acompañado de cuestionamientos en el negocio de los derechos deportivos.

Publicidad

De Win Sports a Media Pro

Correa dejó la presidencia de Win Sports en 2018, después de varios años al frente del proyecto. Posteriormente llegó a Media Pro, productora española con presencia en el mercado deportivo internacional.

Allí estuvo relacionado con producciones de torneos como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana y con la implementación tecnológica del VAR en la Liga BetPlay.

Publicidad

Su paso por la compañía española también terminó de manera controvertida. Según distintos medios, habría sido apartado después de un episodio ocurrido durante el Mundial sub-20 de Chile, en 2025, por "comportamiento inapropiado" con azafatas durante la competencia.

Un negociador que conoce el juego

Otro episodio ayuda a entender su manera de moverse en este mercado. En 2018, cuando RCN atravesaba una etapa complicada, Correa habría presentado una oferta de 40 millones de dólares por los derechos de los partidos de la selección de Colombia, repartidos en cuatro años.

Publicidad

Según relató Pino Calad, aquella propuesta terminó presionando a Caracol para igualarla y desembocó en un acuerdo por el que ambas cadenas compartieron los derechos.

Ese antecedente adquiere relevancia ahora que Correa aparece nuevamente detrás de una oferta económica considerable. La propuesta por los derechos de la Liga BetPlay no solo tiene un valor superior al que habría presentado Win Sports; también contempla la posibilidad de sublicenciar los derechos, una fórmula que puede modificar el modelo actual de explotación del campeonato.

Publicidad

Él es Mauricio Correa, el bandido que lleva AÑOS robándole a los equipos del Fútbol Profesional Colombiano parte de sus ingresos por TV.



Creo Win Sports y luego salió para crear Go Sports. Casi que lo mismo.



Ahora quiere nuevamente entrar, aunque ya estaba ganando por 3ros. pic.twitter.com/TCjN5GFim1 — Maestro Ochoa Uribe Ⓜ️ (@ProfeOchoaUribe) September 21, 2026

El lunes 21 de septiembre, después de la asamblea de Dimayor, el nombre de Mauricio Correa volvió a aparecer en una negociación que puede definir el futuro de las transmisiones del fútbol colombiano durante los próximos años.

La oferta que encabeza deberá superar ahora el proceso establecido por la Dimayor. Win Sports tendrá 60 días para decidir si iguala o mejora las condiciones económicas.

Publicidad

La escena tiene un componente de paradoja: Correa intenta ahora disputarle a Win Sports los derechos de un fútbol cuya actual estructura televisiva ayudó a construir.

Hace 14 años estaba en el lado de quien diseñaba el modelo. Hoy aparece en el de quien busca cambiarlo. Y en medio de esa disputa vuelve a cobrar relevancia la trayectoria de un ejecutivo que, desde la televisión, las telecomunicaciones y la producción deportiva, ha participado durante casi dos décadas en algunas de las principales negociaciones del fútbol colombiano.

Publicidad

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador