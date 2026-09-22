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¿Quién es Mauricio Correa? El hombre con la oferta que amenaza el reinado de Win Sports

Fue presidente y uno de los artífices de Win Sports. Ahora, Mauricio Correa encabeza una oferta cercana a los 90 millones de dólares por los derechos del fútbol colombiano y vuelve al centro de una disputa que conoce desde hace casi dos décadas.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
22 de septiembre de 2026 – 03:59 p. m.
Fue presidente y uno de los artífices de Win Sports. Ahora, Mauricio Correa encabeza una oferta cercana a los 90 millones de dólares por los derechos del fútbol colombiano y vuelve al centro de una disputa que conoce desde hace casi dos décadas.
Mauricio Correa en 2013

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Mauricio Correa vuelve a estar en el centro de la disputa por los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano, pero esta vez no como el ejecutivo que ayudó a construir Win Sports, sino como el cabeza visible de la oferta que, según se conoció tras la asamblea de Dimayor del lunes 21 de septiembre, sería la encargada de hacerle competencia al canal que él mismo contribuyó a fundar.

La propuesta, cercana a los 90 millones de dólares por siete años de derechos —con opción de sublicenciarlos—, superaría ampliamente los cerca de 60…

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Ciclismo, Baloncesto y Fútbol Americano. JuanBecerra24 jbecerra@elespectador.com

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Comentarios
  • RICARDO(81050)Hace 36 minutos
    Me parece estar viendo una película de Robert de Niro: unos tipos en un café lúgubre, fumando y hablando en voz baja, cerrando un negocio y viendo la forma de sacar del juego a la banda de los rivales. El que lidera la conversación estuvo en la banda contraria y ahora se les abrió del parche.
  • Ray(lfa1s)Hace 1 hora
    En hora buena competencia sana y necesaria, haber si vemos algo distinto a esta recocha en la que se ha convertido este canal con un periodismo mediocre.
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