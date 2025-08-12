Ramón Jesurún: “Nos falta cambiar el chip ganador, por uno de campeón”

En un conversatorio conjunto en el Football Axis Summit, los presidentes de la FCF, Difutbol y Dimayor analizaron el presente del fútbol colombiano, con énfasis en el crecimiento del femenino, el posible regreso de la categoría C, el nivel de la B y los retos del arbitraje. Foto: Cristian Garavito

En un conversatorio en el marco del Football Axis Summit, foro deportivo impulsado por Win Sports, entre Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol; Álvaro González Alzate, presidente de Difutbol; y Carlos Mario Zuluaga, presidente de Dimayor, conversaron sobre diferentes temas del deporte nacional, como el fútbol femenino, la creación de la categoría C, el nivel de la B y el arbitraje fueron los ejes de discusión.

El impulso del fútbol femenino

Álvaro González destacó que “el avance femenino está avanzando de una manera abrumadora. Tenemos que reconocer que el fútbol femenino viene cerrando la brecha con el masculino. Hay que darle valor a lo que ha significado el fútbol femenino a nuestro país, además en torneos continentales y mundiales. En el femenino los méritos deportivos son mayores. Lo único que nos ha faltado es suerte”.

En la misma línea, Jesurún recordó que “en los últimos cuatro o cinco años el nivel de selecciones es muy bueno en todas las categorías, incluyendo fútbol sala y playa. Invertimos mucho dinero en que todos los equipos lleguen con nivel competitivo internacional. Nos falta un paso más: cambiar el chip de ganadores por mentalidad campeona. Siempre nos falta un gol para ser campeones, pero lo vamos a lograr”.

Para Zuluaga, el reto también es cultural: “Nosotros venimos de una cultura del no, y eso nos ha dado conformidad frente a los retos. El fútbol femenino es un esfuerzo de todos y una responsabilidad de todos. Hoy nos falta el chip ganador de que realmente somos capaces. Lo que necesitamos son resultados”.

Categoría C: entre la necesidad y los retos

Sobre el regreso de la categoría C, Jesurún afirmó que es necesaria, pero con reservas: “Una ya existe y la maneja Difutbol, pero no es profesional. La otra sería con ascensos, como en otros países. El problema es el desplazamiento, que sería aéreo y costoso”.

González recordó que “en su momento, la C fue una categoría que generó fervor en el fútbol colombiano. Incluso llegó a aportar un equipo en la B como invitado. Pero por razones políticas se acabó. Hoy es una necesidad”.

Zuluaga apoyó la idea, pero con condiciones: “La industria necesita tres factores importantes: humano, lo tenemos; tecnológico, lo tenemos; pero nos falta el punto económico. Estoy a favor de la C siempre y cuando esté asegurado y estabilizado el punto económico”.

El nivel de la B y el arbitraje

Zuluaga aseguró que “la idea es que el nivel sea cada vez mejor, pero debemos ser conscientes de hacia dónde vamos. En Dimayor lo sabemos y vamos a dar los pasos necesarios”.

El arbitraje también ocupó un espacio importante. Jesurún señaló que “en Colombia, el arbitraje recibe una inversión fuerte cada año con cursos internacionales. Tenemos que mejorar el comportamiento de nuestros jugadores, el trato con los árbitros y la simulación descarada. Tenemos que mejorar culturalmente”.

Zuluaga reconoció que “todavía hay errores, pero hemos mejorado el tiempo de juego con nuestras medidas. Los jugadores colaboran poco y priorizan las formas para ganar o mantener un resultado. Estamos trabajando en ello y sancionando a los árbitros cuando corresponde”.

Por su parte, González fue contundente: “No puede ser que los clubes tengan intervención en la designación de los árbitros. La inversión al colegio arbitral ha sido histórica en cursos y capacitaciones. Cuando los clubes presionan en la designación, es cuando más baja el nivel”.

