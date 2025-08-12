Fluminense reemplazó a Jhon Arias con un colombiano y no es Marino Hinestroza

Santiago Moreno en la Copa Libertadores 2021 con América de Cali. Foto: Agencia AFP

Santiago Moreno es nuevo jugador de Fluminense. El extremo colombiano, de 25 años, llega procedente del Portland Timbers de la MLS para reforzar al cuadro de Río de Janeiro, que busca suplir la salida de Jhon Arias al Wolverhampton de Inglaterra. Aunque había sonado Marino Hinestroza, de Atlético Nacional, los brasileños se decantaron por otra opción.

Surgido en América de Cali, donde fue bicampeón y figura en las estrellas 14 y 15, Moreno tendrá el reto de asumir un rol protagónico en un equipo que lo ve como pieza clave en el frente ofensivo. Firmó contrato hasta finales de 2029, después de superar los exámenes médicos.

En su paso por Portland desde 2021, Moreno disputó 131 partidos, 109 como titular, con un balance de 20 goles y 40 asistencias. Sus números más recientes, en la temporada 2024, confirman su impacto: 58 encuentros (50 como titular), 11 goles, 16 asistencias y 27 participaciones directas en anotaciones. Además, generó 23 grandes oportunidades, dio 111 pases clave y completó 104 regates exitosos. Su aporte no se limitó al ataque, pues registró 91 recuperaciones y mantuvo una calificación promedio de 7.25 en Sofascore.

Fluminense destacó en su comunicado la calidad y versatilidad de Moreno, subrayando que su fichaje responde a la necesidad de mantener la dinámica ofensiva que caracterizó al equipo en los últimos años. “Estamos seguros de que Santiago se adaptará rápidamente al estilo de juego del club y será un refuerzo importante para nuestras aspiraciones”, señaló la institución brasileña.

La salida de Jhon Arias, quien dejó una huella imborrable en el Maracaná, dejó un vacío que Moreno está llamado a llenar. Fluminense confía en que el ex América de Cali aporte no solo goles y asistencias, sino también la intensidad y creatividad necesarias para romper defensas. Sus características —velocidad, regate y visión de juego— encajan en el esquema del Flu, que privilegia la posesión y el juego vertical.

Para Moreno, este traspaso representa un nuevo capítulo en su carrera y una vitrina ideal para consolidarse en el fútbol sudamericano. También podría acercarlo a la selección de Colombia. Ahora, en uno de los clubes más importantes de Brasil, en el que compartirá con Kevin Serna y Gabriel Fuentes, tendrá la oportunidad de mostrar que está listo para seguir el camino de compatriotas que brillaron en Fluminense y que, como Arias, usaron esa plataforma para proyectarse al fútbol europeo.

