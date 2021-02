El entrenador atendió este jueves a los medios luego de cuatro días de trabajo con jugadores del fútbol local.

Este jueves, Reinaldo Rueda terminó su primer microciclo con la selección de Colombia, cita que solo contó con jugadores del torneo local.

El entrenador vallecaucano atendió a los medios para hablar del trabajo que se hizo en Barranquilla y del balance de lo que fueron estos cuatro días. Igualmente, se refirió al partido con Brasil el 26 de marzo, su primera gran prueba en el camino rumbo a Catar 2022.

Estas fueron las respuestas más destacadas del entrenador nacional:

¿Qué opina sobre la posible cancelación de la primera jornada de eliminatoria este año por la situación actual de la pandemia?

Es algo a lo que nos estamos enfrentando desde 2020. Es una situación de incertidumbre total y hay que ir mirando todo con cautela. Hay que considerarlo, sí, por el bien del fútbol suramericano, pero también hay que ir mirando cómo evoluciona todo. Esto es muy cambiante y se trata de un tema sensible. Cada selección nacional hará su evaluación como seguramente lo viene haciendo Conmebol. Estamos a la expectativa porque los países europeos, de donde viene la gran mayoría de nuestros jugadores, también están tomando medidas.

¿Cómo ve las posibilidades de que algunos de los jugadores que estuvieron en este microciclo hagan parte de la próxima convocatoria para enfrentar a Brasil?

Ese es el gran interrogante a despejar en las próximas semanas. Lo conversamos con ellos y puede que llegue a estar uno, quizá dos, o ninguno. Eso sí, hay que estar listos en caso de que la pandemia no nos deje contar con futbolistas que actúan en Europa. Puedo decir que todos tienen condiciones de ser elegibles para la selección. El nivel que vienen mostrando lo ratifica. Que este estímulo sirva para seguir mejorando.

Le puede interesar: Esta es la primera convocatoria de Reinaldo Rueda

¿Qué puede decir de Duván Vergara y Andrés Andrade, jugadores de gran nivel en la liga local, pero que no fueron llamados?

Soy de los que piensa que todos los futbolistas de la liga local hacen méritos para estar en la selección en algún momento. Pero eso ya pasa por la evaluación del entrenador, de las proyecciones que tengamos. Cada quien vive situaciones diferentes y siempre me limito a hablar de los que han trabajado con nosotros.

¿Fue posible implementar ideas de juego en estos días?

Fueron jornadas provechosas en este aspecto, en los trabajos teóricos, prácticos, tanto desde el punto de vista grupal como lo individual. Queremos seguir estimulando y potenciando a cada uno de ellos. La idea es que se vayan impregnando de nuestros conceptos.

¿Le preocupa la banda izquierda de la selección?

Uno intenta que en cada posición haya la cobertura necesaria. Hay valores importantes, unos que han hecho procesos con selecciones menores, otros que no. Es algo que tenemos en cuenta y que se ha evaluado. La idea es seguir analizando todo.

Lea aquí: Reinaldo Rueda, en la selección goles es lo que hay

¿Qué tanta injerencia tuvo usted en la elección del horario del partido con Brasil (5:00 p.m.)?

Fue una situación que compartí con los capitanes de la selección. Se hicieron unas consultas, también tuvimos otras con el resto del cuerpo técnico y llegamos a esa conclusión. Además, debemos estar listos para enfrentar cualquier horario en los países que tenemos que visitar.

¿Pudo comunicarse con Carlos Queiroz para hacer algún tipo de empalme?

No, no he tenido oportunidad de hablar con el profe. Es algo que está pendiente, pues todo esto pasó muy rápido.

¿Ha pensando en alguna clase de trabajo con las selecciones menores?

Por el momento solo hemos tenido conversaciones muy cortas con los profes de las categorías inferiores, pero no podemos generar falsas expectativas de un posible microciclo.

Le puede interesar: Los retos de Reinaldo Rueda al frente de la selección

¿Y acercamientos con los jugadores que militan en el exterior?

Solamente llamadas telefónicas. Eso sí, hemos estado haciendo seguimiento de nuestros futbolistas y de las respectivas ligas en las que están.

¿Cómo será el cronograma de acá al partido con Brasil (26 de marzo)?

Tenemos todo planificado, fechas de convocatoria y demás. La idea es ser lo más precisos posible, pero también dependemos de lo que vaya pasando con la pandemia.