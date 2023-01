Rodallega estaría a un paso de ser nuevo jugador de Santa Fe

El experimentado delantero viene de lograr el ascenso a la primera división del fútbol brasileño con Bahía. Foto: Instagram: Hugo Rodallega

Hugo Rodallega está cerca de convertirse en nuevo jugador de Santa Fe. Así lo indicó este sábado el futbolista en un programa radial. Tras dejar el fútbol brasileño, el experimentado delantero volvió a Colombia con la esperanza de continuar con su carrera deportiva.

El exjugador de la selección de Colombia, de 37 años y extensa experiencia, habló con el Carrusel de Caracol Radio y comentó que ha estado conversando con dos clubes: Santa Fe y Deportivo Pereira.

“Ahora no tengo algo concreto, entonces prefiero no decir más, porque hasta no tener algo seguro, no se puede asegurar de lado y lado”, comentó el futbolista con paso por las ligas de México, Inglaterra y Turquía.

La balanza estaría inclinada a favor del conjunto cardenal, pues, según información brindada por el periodista Juan Felipe Cadavid, el delantero de 37 años viajará el lunes a Bogotá para presentar pruebas médicas con el equipo que dirige Harold Rivera.

En los días previos, Rodallega era candidato a reforzar el ataque de América de Cali. No obstante, la operación no fue posible al no contar con el visto bueno del entrenador de los diablos rojos.

“Buenas noches, hincha escarlata. El profe Guimarães bajó el dedo, fue lo que me dijo el señor Tulio, con quien tuve una conversación hace unas horas”, comentó el jugador en sus redes sociales cuando hizo oficial que no formaría parte del conjunto escarlata.

