Rubilio Castillo habló del ataque racista que recibió en Pereira vs. Once Caldas

El clásico del Eje Cafetero entre Once Caldas y Deportivo Pereira dejó un episodio lamentable cuando el delantero hondureño Rubilio Castillo denunció haber sido víctima de insultos racistas por parte de Joel Contreras.

Según su testimonio, tras una falta recibida, el jugador del equipo albo se le acercó y lo llamó “simio”. Castillo reaccionó con indignación y le comunicó la situación al árbitro, quien, según el delantero, no tomó medidas al respecto. Sus compañeros y rivales, entre ellos Carlos Darwin Quintero y Dayro Moreno, salieron en su defensa, y este último incluso pidió al cuerpo técnico de Once Caldas que retirara a Contreras del partido.

Las palabras de Castillo

El propio Castillo, visiblemente afectado, declaró en ESPN que no quería ponerse en el papel de víctima, pero que era necesario alzar la voz para que estas situaciones no se repitan. “Ningún ser humano le gusta ser tratado de esa forma”, expresó.

También agradeció el respaldo del entrenador de su club, Luis Fernando Suárez, y del seleccionador de Honduras, Reinaldo Rueda, quienes lo apoyaron tras el incidente. A pesar del momento de impotencia, Castillo optó por contener su reacción y expresó su frustración con lágrimas en el campo.

“Agradezco al profesor Reinaldo Rueda y al profesor Luis Suárez, a todo el equipo, a todo el equipo, a Darwin Quintero, me quedaría corto, pero me dieron mucho apoyo. Estábamos ganando el partido, recibo una falta de Malagón, me pegó una patada normal de juego, cuando caigo y me estoy quejando en el piso, él se me acerca y me agacha la cabeza y me dice: ´Quiubo pues, levántate simio h...´. Él se da cuenta y me trata de dar la mano, Yesús también escucha y lo primero que le digo es: ‘Hermano, ¿Por qué me estás tratando así?’. Le digo al árbitro lo que me dijo, el árbitro quizás se quiso desentender de la situación y me dijo: ‘No lo escuché’. Mis compañeros sí lo escucharon y empezó el problema. Le digo con el dedo que no me tenía que decir así. Él me faltó el respeto, con este tema de racismo no se juega”, aseguró.

La situación no se limitó al terreno de juego, pues desde las tribunas del Palogrande algunos hinchas de Once Caldas profirieron insultos contra Castillo cuando fue sustituido en el segundo tiempo. El árbitro Diego Ulloa detuvo brevemente el partido, mientras Dayro Moreno y el técnico Hernán Darío ‘El Arriero’ Herrera intercedieron para calmar la situación. Sin embargo, la decisión arbitral de no sancionar a Contreras generó controversia, especialmente porque en medio de la discusión fueron expulsados Carlos Darwin Quintero, del Pereira, y Manuel Arteaga, del Once Caldas.

El técnico Luis Fernando Suárez expresó su indignación en la rueda de prensa posterior al partido, lamentando no solo el insulto de Contreras, sino también la reacción de parte de la hinchada, que aplaudió la salida del jugador del Once Caldas. “Me duele el país, me siento triste”, afirmó con contundencia. Por su parte, Deportivo Pereira emitió un comunicado oficial rechazando los actos de racismo y ofreciendo su apoyo a Castillo. La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (ACOLFUTPRO) también se sumó al rechazo, pidiendo medidas concretas para erradicar la discriminación en el fútbol colombiano.

Joel Contreras, por su parte, negó haber insultado a Castillo y aseguró que solo intentó ayudarlo a levantarse tras la falta. “Sabían que yo tenía amarilla, quizá buscaban que me expulsaran”, argumentó. Sin embargo, las reacciones en el fútbol colombiano han sido mayoritariamente de condena a lo sucedido, exigiendo una investigación y sanciones ejemplares. El caso ha reabierto el debate sobre el racismo en el fútbol y la necesidad de una respuesta contundente para evitar que hechos como este se repitan.

