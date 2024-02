Santa Fe ganó, gustó y goleó al Junior en El Campín

Los jugadores de Independiente Santa Fe celebran uno de sus goles frente a Junior en el estadio El Campín. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Con anotaciones de Agustín Rodríguez, Julián Millán y Francisco Chaverra, Independiente Santa Fe venció 3-0 al Junior en el estadio El Campín, en el partido que abrió la octava fecha de la Liga BetPlay, la primera división del fútbol profesional colombiano.

Definitivamente Bogotá no es una buena plaza para el actual campeón, que completó tres derrotas en tres visitas a la capital en 2024. Primero, con su nómina de lujo, cayó 2-0 frente a Millonarios, en la Superliga. Hace semana perdió por ese mismo resultado con Fortaleza y este miércoles fue goleado 3-0 por Santa Fe, ante cerca de 18 mil espectadores.

El partido arrancó con la desafortunada lesión del defensa Rafael Pérez, quien dejó el campo a los cinco minutos de juego, al parecer por una fractura. Santa Fe intentó poner condiciones y acelerar el ritmo, pero Junior no se amilanó e intentó responder a punta de contragolpes, por lo que la primera media hora fue de ida y vuelta.

Pero a los 31 minutos se abrió el marcador cuando el uruguayo Agustín Rodríguez aprovechó un doble rebote en el área y con un toque mandó la pelota al fondo de la red tras la salida del arquero Santiago Mele, quien justo después salvó dos oportunidades de gol.

Hasta que Julián Millán, en una acción similar a la del primer gol, logró la segunda anotación al capturar un remate en el borde del área chica y con un puntazo superar a Mele, para dejar a Junior al borde del nocaut.

Tardó el equipo barranquillero en recuperarse y apenas en tiempo de descuento llegó a predios de Andrés Mosquera Marmolejo, en una jugada que falló Yimmy Chará. Arrancando el complemento Walmer Pacheco estrelló un balón en el palo pero llegó el tercer tanto cardenal que cerró el duelo.

Por una falta de Léider Berrío sobre Marcelo Ortiz el árbitro sancionó justamente un penalti que Francisco Chaverra transformó en gol y acabó con el poco ímpetu de los atlanticenses, que completaron tres derrotas seguidas en el campeonato.

Con ese resultado, Santa Fe llegó a 13 puntos en la tabla y alcanzó a Junior y Pereira. Quedó a tres del líder Deportes Tolima. En la próxima fecha los albirrojos, que dan muestras de mejoría bajo las órdenes de Pablo Peirano, visitarán el lunes a Chicó, mientras que los tiburones jugarán en Pereira.

La jornada continúa este jueves con los duelos Tolima vs. Bucaramanga (4:00 p.m.), América vs. Equidad (6:10 p.m.) y el clásico Once Caldas vs. Pereira (8:20 p.m.).

