Santa Fe niega actos de racismo denunciados por América en la Liga Femenina

El partido, disputado en El Campín, terminó con victoria del cuadro escarlata (1-0). La jueza Camila Rodríguez detuvo el partido sobre el final en el marco del protocolo por actos racistas. Dimayor abrió investigación.

Redacción Deportes
14 de agosto de 2025 - 05:51 p. m.
América venció 1-0 a Santa Fe en los cuadrangulares de la Liga BetPlay Femenina.
Foto: Santa Fe Leonas
Independiente Santa Fe se pronunció este jueves respecto a la grave denuncia realizada por Carlos Hernández, técnico del América de Cali, sobre supuestos insultos racistas tras el duelo disputado este miércoles en Bogotá por los cuadrangulares de la Liga BetPlay Femenina.

A través de un comunicado oficial, el club afirmó que han sido históricamente defensores de la diversidad y el respeto, y que, tras realizar su propia investigación y reunir testimonios de su personal en El Campín, no encontraron, según ellos, evidencias de los hechos denunciados por el equipo escarlata.

“Desde Independiente Santa Fe y una vez escuchados varios actores del partido (directivos, jugadoras, cuerpo técnico y personal de seguridad) presentes en el compromiso disputado ayer, estamos seguros de que no hay evidencia de comportamientos racistas”, comunicó el cuadro cardenal.

En el mismo pronunciamiento, el club anunció que mientras transcurren las investigaciones pertinentes, tomaron la decisión de que los partidos que el plantel femenino dispute en condición de local no contarán con la presencia de público.

Este pronunciamiento de Santa Fe responde al fuerte señalamiento del técnico América, quien denunció en rueda de prensa que recibió insultos racistas desde la tribuna. La árbitra Camila Rodríguez tuvo que detener el partido por esos hechos cuando faltaba un minuto para el final.

“Más allá de lo deportivo, está lo que enluta el fútbol. Este acto contra nosotros y contra todas nuestras jugadoras negras de América que están en el equipo profesional. (...) Esto no debe suceder, es increíble, es inaudito. Duele y yo soy orgulloso de mi raza, de mis hijos que son negros y venir acá a la capital a recibir ese maltrato”, expresó el estratega escarlata.

América se pronunció al respecto más temprano este jueves y respaldó a su entrenador por medio de un comunicado. “Levantamos una voz de protesta contra estos actos de discriminación que empañan el fútbol, un deporte que debe vivirse con respeto y en paz”.

Omar Ramírez, técnico de Santa Fe, se refirió a las declaraciones de Hernández y contó otra versión. “Pongámonos serios, Carlos, que se ponga serio, pa qué se mete con el público, y el utilero también, no le dijeron negro. Es cierto que hay que atacar el racismo, pero lo de hoy no. Que no sea dramático”, comentó.

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) anunció que los organismos correspondientes iniciaron una investigación de lo sucedido y que continuará trabajando de manera decidida para erradicar todos los mensajes de violencia en el fútbol.

Por Redacción Deportes

