Así va Colombia en el medallero de los Juegos Mundiales de Chengdú 2025

La delegación de Colombia ha seguido cosechando preseas en los Juegos Mundiales de Chengdú 2025 y este jueves llegó a un total de 16 medallas. Las tres preseas más recientes llegaron todas en el patinaje de velocidad, disciplina en la que somos potencia.

La patinadora bogotana Gabriela Rueda, quien ha sido una de las figuras de estos juegos, se colgó este jueves la medalla de oro en la prueba de 5.000 metros puntos, y con ello obtuvo la cuarta presea dorada para la delegación nacional en estas justas.

Este triunfo es la tercera medalla que Rueda consigue en territorio chino y la segunda de oro en su cuenta personal. En la jornada del miércoles ya se había proclamado campeona en los 15.000 metros eliminación, demostrando su buen presente.

También se subió al podio durante la jornada Jhon Edward Tascón, y lo hizo por partida doble. En los 500 metros + distancia se llevó la medalla de plata y en los 200 metros meta contra meta obtuvo el bronce.

Colombia acumula 16 medallas en los Juegos Mundiales de Chengdú: cuatro de oro, seis de plata y seis de bronce. Ocupa la decimosexta plaza en el medallero. China lidera la clasificación general, seguida de cerca por Alemania y Ucrania.

Así quedó el medallero de los Juegos Mundiales de Chengdú 2025 tras las competencias de este 14 de agosto:

