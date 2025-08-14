No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Luis Sinisterra se aleja de la Premier League y se acerca al Cruzeiro de Brasil

El extremo colombiano no jugará con Bournemouth ante Liverpool en el arranque del campeonato inglés, pues está muy cerca de oficializar su regreso al fútbol sudamericano.

Redacción Deportes
14 de agosto de 2025 - 04:38 p. m.
El colombiano Luis Sinisterra, surgido en Once Caldas, marcó en la victoria de Bournemouth sobre Fulham.
El colombiano Luis Sinisterra, surgido en Once Caldas, marcó en la victoria de Bournemouth sobre Fulham.
Foto: AFC Bournemouth
El futbolista colombiano Luis Sinisterra, del Bournemouth, no viajará este viernes a Liverpool para encarar la primera fecha de la Premier League 2025/2026, pues se encuentra resolviendo su futuro fichaje por el Cruzeiro de Brasil.

Andoni Iraola, técnico del Bournemouth, confirmó que el extremo surgido en Once Caldas no viajará al norte de Inglaterra pese a que se encuentra en buen estado de forma y ha estado entrenando en los últimos días con el plantel profesional.

“Sinisterra está en una situación similar a la de Dango (Ouattara), ya que hay cierta incertidumbre sobre su futuro. Lo más probable es que no viaje, pero es cierto que ha entrenado con nosotros y que está en forma”, dijo el entrenador español en rueda de prensa.

Según Sky Sports, Sinisterra tiene un acuerdo con Cruzeiro y en los próximos días viajará a Brasil para presentar exámenes médicos y formalizar su transferencia. Su estancia sería a préstamo, pero tendría opción de compra si el club lo considera.

El colombiano llegó al Bournemouth el verano pasado, procedente del Leeds United, a cambio de 24 millones de euros. Con los ‘Cherries’ disputó catorce partidos, marcó un gol y repartió una asistencia en una temporada marcada por los problemas musculares.

Redacción Deportes

