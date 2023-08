Santa Fe, que perdía 2-0 a los 15 minutos, rescató un punto en Santa Marta

Ricardo 'Caballo' Márquez anotó el segundo gol de Unión Magdalena frente a Santa Fe, que reaccionó y empató el juego en Santa Marta. Foto: @UnionMagdalena

Con una primera parte para el olvido y una segunda mitad esperanzadora Independiente Santa Fe empató 2-2 en su visita a Unión Magdalena, por la sexta fecha de la Liga BetPlay, la primera división del fútbol colombiano.

Aunque el equipo cardenal todavía está en formación, pues apenas hace mes y medio trabaja de la mano del técnico Hubert Bodhert, resulta inexplicable la manera como cambia tanto en un mismo partido, aunque esta vez para bien, pues superó la adversidad y con despliegue físico, jerarquía y fútbol, rescató un valioso empate, sobre todo en el aspecto anímico.

Al cuarto de hora de juego Santa Fe ya caía 2-0. Unión salió a presionar y en los primeros minutos no dejó pasar de la mitad de la cancha a los jugadores cardenales. El marcador lo abrió Gustavo Torres con un derechazo de larga distancia imposible para el arquero Antony Silva, quien arrancando ya le había sacado un remate al artillero caucano.

Lo peor para los albirrojos llegó segundos después, porque sus defensas se complicaron con al pelota y Julián Millán la perdió con Torres justo al borde del área. Ricardo ‘Caballo’ Márquez aprovechó el rebote, eludió con un enganche a Silva y Fabián Viáfara, y anotó el 2-0.

⏱ 90'+5 ¡Con empate finalizó el partido en Santa Marta!



Unión 2️⃣-2️⃣ Santa Fe #VamosSantaFe 🇮🇩 pic.twitter.com/ircYL3edf7 — Independiente Santa Fe (@SantaFe) August 20, 2023

El equipo de Hubert Bodhert, que dejó en el banquillo a Hugo Rodallega, Jersson González y Fabián Sambueza no reaccionó. Se veía incómodo en la cancha del estadio Sierra Nevada de Santa Marta. Luego sufrió la lesión de Hárold Rivera, quien dejó el campo por una contusión en la rodilla derecha. Y para completar, Fabio Delgado salió expulsado antes del entretiempo.

Las reacción del león y el justo empate

Se la jugó el técnico Bodhert e hizo tres sustituciones, que pronto le dieron resultado, pues en el primer minutos del complemento descontó por intermedio de Jersson González. ¿Planteó mal el partido y corrigió? ¿Por qué no utilizó como titulares a sus mejores hombres?. Lo cierto es que corrigió, metió mano y el equipo mejoró, sobre todo con Rodallega, quien siempre toma las decisiones adecuadas.

Y llegó el empate tras un centro de Ever Valencia, remate de Iván Rojas que ataja el arquero local Ramiro Sánchez y un toque de Rodallega para mandar el balón al fondo de la red.

Unión no hizo valer el hombre de más, aunque pudo anotar por intermedio de Juan Camilo Angulo, que estrelló un remate en el palo, antes de que Iván Scarpeta sacara de la raya un tiro de Joel Contreras. Isaac Camargo también se arrimó, pero Valencia alcanzó a cerrarlo.

En los minutos finales Santa Fe evidenció el esfuerzo y se metió atrás, para aguantar el resultado y llevarse un merecido punto para Bogotá. En la última jugada del compromiso Hugo Rodallega pareció lesionarse. Al final del duelo se puso a llorar en el centro del campo. La gravedad de su lesión se conocerá en las próximas horas.

Con un partido menos, el conjunto albirrojo tiene ocho puntos en cinco presentaciones, mientras que Unión, también con cinco duelos disputados, llegó apenas cuatro unidades de la mano del técnico Hárold Rivera y sigue último en la tabla del descenso.

Pereira goleó a Jaguares y espera a Palmeiras por Copa Libertadores

En el partido que abrió la sexta fecha de la Liga BetPlay, Deportivo Pereira venció 3-0 a Jaguares, en el estadio Hernán Ramírez Villegas, dela capital de Risaralda. Los goles de los locales fueron obra del uruguayo Adrián Balboa, en dos oportunidades, y Larry Angulo.

Con ese resultado el cuadro matecaña, que el miércoles recibe al Palmeiras de Brasil (7:00 p.m.) en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, llegó a cinco puntos en la tabla, mientras que Jaguares se quedó con seis.

Este domingo se disputarán tres partidos más de la sexta jornada, en la que se aplazaron los duelos Envigado vs. América y Cali vs. Tolima. A las 4:00 p.m., Deportivo Pasto recibe a Boyacá Chicó y luego Alianza Petrolera visita al Medellín. Nacional, a las 8:20 p.m. enfrenta al Huila en el Neiva. El lunes se jugarán los compromisos Bucaramanga vs. Águilas (4:00 p.m.) y Millonarios vs. Once Caldas (7:00 p.m.).

