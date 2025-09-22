No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
¿Adiós campeón? Jorge Bava, contra las cuerdas en Santa Fe: esto dijo el club

El uruguayo no ha rendido como se esperaba en este semestre y estaría cerca de salir a un club paraguayo.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
23 de septiembre de 2025 - 01:02 a. m.
Jorge Bava, exfutbolista y entrenador uruguayo que dirige a Santa Fe, en el partido ante Junior por la fecha dieciocho de la Liga Betplay 2025-I.
Jorge Bava, exfutbolista y entrenador uruguayo que dirige a Santa Fe, en el partido ante Junior por la fecha dieciocho de la Liga Betplay 2025-I.
Foto: Óscar Pérez
Independiente Santa Fe, campeón vigente de la Liga BetPlay 2025, condicionó este lunes la continuidad de su entrenador, el uruguayo Jorge Bava, a los resultados que obtenga en el segundo semestre del año.

“A la fecha nuestro director técnico, Jorge Bava, tiene contrato vigente con la institución. La renovación de su contrato estará sujeta a los resultados deportivos que logre el equipo en lo que resta de la temporada 2025-II”, señaló el club capitalino.

El comunicado se publicó en medio de los rumores sobre el posible interés de equipos como Cerro Porteño en contratarlo. El club paraguayo destituyó la semana pasada a su entrenador, el argentino Diego Martínez.

¿Cómo le ha ido a Bava en Santa Fe?

Bava llegó a Santa Fe en marzo pasado, en reemplazo de su compatriota Pablo Peirano, y tan solo tres meses después se coronó campeón del Torneo Apertura tras vencer en la final al Deportivo Independiente Medellín (DIM).

En el segundo semestre, el equipo no ha mostrado su mejor rendimiento y ocupa el noveno lugar con 17 puntos, la misma cantidad que el Deportivo Cali, que es octavo y obtiene, de manera parcial, el último cupo a los cuadrangulares semifinales de la liga.

En la Copa Colombia, el equipo eliminó en octavos de final al Alianza FC con un 5-2 en el global y enfrentará en cuartos al DIM.

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

