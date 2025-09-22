Aitana Bonmatí, la reina dorada del fútbol

La jugadora del Barcelona Aitana Bonmati recibe el Balón de Oro Femenino durante la ceremonia del Balón de Oro 2025 en el Teatro del Châtelet en París, Francia, el 22 de septiembre de 2025. Foto: EFE - Mohammed Badra

Galardonada con su tercer Balón de Oro consecutivo, el primero que consigue sin la conquista de un título mayor, la española Aitana Bonmatí hizo historia este lunes en París y se consolidó como la mejor futbolista del mundo.

La centrocampista catalana, de 27 años, rozó la gloria con la Roja al caer en la final de la Eurocopa ante Inglaterra en los penaltis y también vio escapar la Champions con Barcelona frente a Arsenal. Pese a ello, su talento y regularidad le permitieron sumar un nuevo Balón de Oro a su colección.

Este reconocimiento, además, prolonga la hegemonía española en el fútbol femenino: ya son cinco galardones consecutivos para el país, tras los dos obtenidos anteriormente por su compañera de club y selección, Alexia Putellas.

Antes de este lustro de dominio español, solo la noruega Ada Hegerberg y la estrella estadounidense Megan Rapinoe eran las otras dos jugadoras en haber ganado el Balón de Oro desde que se otorga ese premio en categoría femenina, en 2018.

Iniesta, su ídolo

Protagonizó una recuperación milagrosa en la Eurocopa y llegó a tiempo para conducir a España hasta la final, donde se erigió como la mejor jugadora del torneo.

“En mi mente siempre ha estado la Eurocopa, no podía permitirme perdérmela”, declaró en su momento, quizá consciente de que un buen torneo le acercaría al balón dorado después de haber ganado la liga española y la Copa de la Reina con el conjunto culé.

Ganadora de un Mundial y de tres Champions League, el hecho de que este galardón le haya llegado en ausencia de los dos títulos más prestigiosos confirma a la catalana de Vilanova i la Geltrú como la futbolista más talentosa del mundo.

“No creo en el destino, creo en el trabajo y en mi mentalidad”, había declarado Bonmatí, considerada por Pep Guardiola como la “Andrés Iniesta del fútbol femenino”.

Precisamente Aitana recibió el trofeo este lunes en el teatro del Chatelet de manos del campeón del mundo con España en 2010, y uno de sus ídolos de infancia junto a Xavi Hernández, cuando entró en la cantera culé en 2013, después de una niñez en la que jugaba a fútbol rodeada de niños.

Reivindicativa

Aitana se formó al igual que el centrocampista manchego en las categorías inferiores del Barça, y como él luce el dorsal 6 con la Roja y destaca por su técnica, su fútbol creativo y su visión de juego, además de por un buen disparo con las dos piernas.

Pero más allá de sus cualidades futbolísticas, Aitana se ha forjado una justa fama de luchadora por las injusticias y por la igualdad entre hombres y mujeres.

Este mismo lunes alabó que por primera vez en la historia el Balón de Oro entregase los mismos premios en categoría masculina y femenina.

También ha participado en diversas acciones de apoyo a los refugiados, y fue una de las jugadoras españolas que se negó a acudir con la selección mientras no se llevasen a cabo mejoras en el funcionamiento interno.

También alzó su voz para denunciar el beso forzado del entonces presidente de la Federación Español de Fútbol, Luis Rubiales, a la jugadora Jenni Hermoso en las celebraciones por la conquista en 2023 del Mundial de Nueva Zelanda y Australia.

Lista completa de ganadores del Balón de Oro 2025

Balón de Oro masculino:

Ousmane Dembélé (FRA/Paris Saint-Germain).

Balón de Oro femenino:

Aitana Bonmatí (ESP/FC Barcelona).

Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenador)

Luis Enrique (ESP/Paris Saint-Germain).

Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenadora)

Sarina Wiegman (NED/Selección femenina de Inglaterra).

Trofeo Gerd Müller (mejor delantero)

Viktor Gyökeres (SWE/Sporting de Portugal y Arsenal).

Trofeo Gerd Müller (mejor delantera)

Ewa Pajor (POL/FC Barcelona).

Trofeo Raymond Kopa (mejor jugador joven)

Lamine Yamal (ESP/FC Barcelona).

Trofeo Raymond Kopa (mejor jugadora joven)

Vicky López (ESP/FC Barcelona).

Trofeo Lev Yashin (mejor portero):

Gianluigi Donnarumma (ITA/PSG y Manchester City).

Trofeo Lev Yashin (mejor portera):

Hannah Hampton (ENG/Chelsea).

Premio Sócrates (acción solidaria)

Fundación Xana.

Mejor equipo masculino:

Paris Saint-Germain.

Mejor equipo femenino:

Arsenal.

