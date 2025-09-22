Colombia sueña con el Mundial Sub-20: estos son los 21 jugadores convocados

Jugadores de Colombia celebran este jueves, al final de un partido del hexagonal final del Campeonato Sudamericano sub-20 entre las selecciones de Colombia y Chile en el estadio Nacional Brígido Iriarte en Caracas (Venezuela). Foto: EFE - Miguel Gutiérrez

El técnico César Torres dio a conocer este lunes la lista definitiva de la selección de Colombia para el Mundial Sub-20, que se disputará en Chile.

Los 21 futbolistas representarán al país en este torneo internacional, que se disputará del 27 de septiembre al 19 de octubre.

Los deportistas se concentraron en la ciudad de Barranquilla del 30 de agosto al 13 de septiembre.

Posteriormente, el 14 de septiembre, viajaron a Asunción, Paraguay, para completar su preparación hasta el 25 de ese mes, fecha en la que partirán hacia la ciudad chilena de Talca.

¿Cómo será el calendario de Colombia en el Mundial Sub-20?

Colombia iniciará la fase de grupos enfrentando a Arabia Saudita el 29 de septiembre a las 6:00 p.m.

En la segunda jornada, el 2 de octubre, se medirá contra Noruega a las 3:00 p.m.

Para cerrar la zona, jugará contra Nigeria el 6 de octubre a las 6:00 p.m. (hora Col).

Todos los partidos de la primera fase se disputarán en el Estadio Fiscal de Talca.

Estos son los jugadores convocados de Colombia

Jordan García Bonnet – Fortaleza CEIF

Alexéi Rojas Fedorushchenko – Arsenal FC (ING)

Luis Mena Padilla – Atlético Huila

Simón García Valero – Atlético Nacional

Julián Bazán Medina – Deportivo Pereira

Yeimar Mosquera Mosquera – Aston Villa (ING)

Weimar Vivas Palacios – Red Bull Bragantino (BRA)

Carlos Sarabia Barrios – Millonarios FC

Juan Arizala Micolta – Deportivo Independiente Medellín

Elkin Rivero Almario – Atlético Nacional

Luis Landázuri Cuenú – Atlético Nacional

Kener González Mosquera – América de Cali

Royner Benítez Hernández – Águilas Doradas

José Cavadía Pedraza – América de Cali

Joel Romero – América de Cali

Jordan Barrera Herrera – Botafogo (BRA)

Jhon Rentería Arias – Sarmiento (ARG)

Joel Canchimbo Morales – Junior FC

Oscar Perea Abonce – AVS Futebol SAD (POR)

Neiser Villarreal Quiñones – Millonarios FC

Emilio Aristizábal Chavarriaga – Fortaleza CEIF

Cuerpo técnico:

Cesar Torres Ramírez – Director Técnico

Yeisson Galvis Torres – Asistente Técnico

Christian Freyman Juliao – Preparador Físico

Marbin Sandoval Bolaños – Asistente Técnico

Hugo Oswaldo Guzmán – Entrenador De Arqueros

Mauricio Serrato Roa – Médico

Rafael Francisco Zabaraín – Psicólogo

Jorge Eduardo Mejia – Fisioterapeuta

Fabián Andrés Bedoya – Fisioterapeuta

Jafeth Orejuela – Kinesiólogo

Ricardo Bejarano González – Jefe de prensa

Alexander Gómez – Utilero

Juan Camilo Gutiérrez – Video Analista

