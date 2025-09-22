Colombia sueña con el Mundial Sub-20: estos son los 21 jugadores convocados

Escucha este artículo
El técnico César Torres dio a conocer este lunes la lista definitiva de la selección de Colombia para el Mundial Sub-20, que se disputará en Chile.
Los 21 futbolistas representarán al país en este torneo internacional, que se disputará del 27 de septiembre al 19 de octubre.
Los deportistas se concentraron en la ciudad de Barranquilla del 30 de agosto al 13 de septiembre.
Posteriormente, el 14 de septiembre, viajaron a Asunción, Paraguay, para completar su preparación hasta el 25 de ese mes, fecha en la que partirán hacia la ciudad chilena de Talca.
¿Cómo será el calendario de Colombia en el Mundial Sub-20?
Colombia iniciará la fase de grupos enfrentando a Arabia Saudita el 29 de septiembre a las 6:00 p.m.
En la segunda jornada, el 2 de octubre, se medirá contra Noruega a las 3:00 p.m.
Para cerrar la zona, jugará contra Nigeria el 6 de octubre a las 6:00 p.m. (hora Col).
Todos los partidos de la primera fase se disputarán en el Estadio Fiscal de Talca.
Estos son los jugadores convocados de Colombia
- Jordan García Bonnet – Fortaleza CEIF
- Alexéi Rojas Fedorushchenko – Arsenal FC (ING)
- Luis Mena Padilla – Atlético Huila
- Simón García Valero – Atlético Nacional
- Julián Bazán Medina – Deportivo Pereira
- Yeimar Mosquera Mosquera – Aston Villa (ING)
- Weimar Vivas Palacios – Red Bull Bragantino (BRA)
- Carlos Sarabia Barrios – Millonarios FC
- Juan Arizala Micolta – Deportivo Independiente Medellín
- Elkin Rivero Almario – Atlético Nacional
- Luis Landázuri Cuenú – Atlético Nacional
- Kener González Mosquera – América de Cali
- Royner Benítez Hernández – Águilas Doradas
- José Cavadía Pedraza – América de Cali
- Joel Romero – América de Cali
- Jordan Barrera Herrera – Botafogo (BRA)
- Jhon Rentería Arias – Sarmiento (ARG)
- Joel Canchimbo Morales – Junior FC
- Oscar Perea Abonce – AVS Futebol SAD (POR)
- Neiser Villarreal Quiñones – Millonarios FC
- Emilio Aristizábal Chavarriaga – Fortaleza CEIF
Cuerpo técnico:
- Cesar Torres Ramírez – Director Técnico
- Yeisson Galvis Torres – Asistente Técnico
- Christian Freyman Juliao – Preparador Físico
- Marbin Sandoval Bolaños – Asistente Técnico
- Hugo Oswaldo Guzmán – Entrenador De Arqueros
- Mauricio Serrato Roa – Médico
- Rafael Francisco Zabaraín – Psicólogo
- Jorge Eduardo Mejia – Fisioterapeuta
- Fabián Andrés Bedoya – Fisioterapeuta
- Jafeth Orejuela – Kinesiólogo
- Ricardo Bejarano González – Jefe de prensa
- Alexander Gómez – Utilero
- Juan Camilo Gutiérrez – Video Analista
