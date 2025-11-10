Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Santa Fe

Así quedó la tabla de la Liga BetPlay 2025 tras la victoria de Santa Fe

Con su victoria en El Campín, Santa Fe encendió la fecha final: América y Alianza sueñan con los cuadrangulares.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
10 de noviembre de 2025 - 12:06 p. m.
Harold Santiago Mosquera , extremo de Santa Fe, en el partido contra Medellín, por la fecha catorce de la Liga Betplay 2025-I.
Harold Santiago Mosquera , extremo de Santa Fe, en el partido contra Medellín, por la fecha catorce de la Liga Betplay 2025-I.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Liga BetPlay 2025-ll llega a su último capítulo con el suspenso al máximo. A una fecha del final, cuatro equipos pelean por los dos lugares que quedan en los cuadrangulares.

América de Cali, Alianza Valledupar y Santa Fe dependen de sí mismos, mientras que Águilas Doradas necesita ganar y esperar resultados en la fecha 20.

Vínculos relacionados

Liga BetPlay: América goleó a Unión y se metió entre los ocho mejores
Santa Fe venció a Cali en el último minuto y se acerca a los cuadrangulares
Luis Díaz, en su mejor versión

Once Caldas, aunque las matemáticas todavía le dan vida, necesitaría de una goleada en Palmaseca contra Deportivo Cali y una combinación perfecta de marcadores para soñar con la clasificación. Su victoria 1-0 sobre Pasto, el domingo, no alcanzó para revertir la diferencia de gol negativa (-3) que lo deja con opciones mínimas.

Un golazo al último minuto

La jornada del domingo tuvo mucha emoción. Santa Fe, vigente campeón, sufrió hasta el final en El Campín y logró un triunfo agónico 1-0 frente al Cali gracias a un golazo de Harold Santiago Mosquera en el minuto 90+8.

Ese suspiro final mantuvo viva la ilusión cardenal y encendió el cierre de un torneo que promete una definición de alto voltaje.

América también hizo la tarea al golear 3-0 a Unión Magdalena, mientras que Alianza superó 2-0 a Boyacá Chicó.

Con este panorama, la última fecha decidirá quiénes siguen en carrera por la estrella de navidad.

Así quedó la tabla de la Liga BetPlay 2025 antes de la fecha 20

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

Temas recomendados:

santa fe - deportivo cali

santa fe vs cali

santa fe

santa fe vs

club independiente santa fe

santa fe vs. deportivo cali

santafe

cali vs santa fe

santa fe cali

independiente santa fe

santafe vs cali

santa fe hoy

deportivo cali

santa fe vs deportivo cali

cali vs

partido santa fe

santafe vs

partido santa fe hoy

harold santiago mosquera

cali

deportivo cali hoy

cali santa fe

la liga hoy

cali hoy

fecha 20 liga betplay 2025

posiciones de américa de cali

posiciones de la liga

reclasificación liga betplay

la liga

tabla de posiciones liga betplay

tabla de posiciones liga

posiciones liga betplay

posiciones de independiente santa fe

tabla de posiciones liga betplay 2025 2

liga betplay 2025 2 hoy

tabla de posiciones de la liga betplay 2

tabla de posiciones liga betplay 2025

fpc

tabla de posiciones dela liga colombiana

liga betplay hoy

tabla de posiciones del fútbol colombiano

tabla de la liga

liga

reclasificación liga betplay 2025

tabla de posiciones

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.