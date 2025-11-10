Así quedó la tabla de la Liga BetPlay 2025 tras la victoria de Santa Fe

Harold Santiago Mosquera , extremo de Santa Fe, en el partido contra Medellín, por la fecha catorce de la Liga Betplay 2025-I. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Liga BetPlay 2025-ll llega a su último capítulo con el suspenso al máximo. A una fecha del final, cuatro equipos pelean por los dos lugares que quedan en los cuadrangulares.

América de Cali, Alianza Valledupar y Santa Fe dependen de sí mismos, mientras que Águilas Doradas necesita ganar y esperar resultados en la fecha 20.

Once Caldas, aunque las matemáticas todavía le dan vida, necesitaría de una goleada en Palmaseca contra Deportivo Cali y una combinación perfecta de marcadores para soñar con la clasificación. Su victoria 1-0 sobre Pasto, el domingo, no alcanzó para revertir la diferencia de gol negativa (-3) que lo deja con opciones mínimas.

Un golazo al último minuto

La jornada del domingo tuvo mucha emoción. Santa Fe, vigente campeón, sufrió hasta el final en El Campín y logró un triunfo agónico 1-0 frente al Cali gracias a un golazo de Harold Santiago Mosquera en el minuto 90+8.

Ese suspiro final mantuvo viva la ilusión cardenal y encendió el cierre de un torneo que promete una definición de alto voltaje.

América también hizo la tarea al golear 3-0 a Unión Magdalena, mientras que Alianza superó 2-0 a Boyacá Chicó.

Con este panorama, la última fecha decidirá quiénes siguen en carrera por la estrella de navidad.

Así quedó la tabla de la Liga BetPlay 2025 antes de la fecha 20

