Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Santa Fe
En VivoActualizado hace 30 segundos

EN VIVO: Santa Fe vs. Deportivo Cali en la Liga BetPlay

El Campín será escenario de un duelo clave para el conjunto cardenal, que está obligado a ganar para no quedar eliminado.

Daniel Bello
Daniel Bello
10 de noviembre de 2025 - 01:01 a. m.

Actualizaciones clave

Jugadores de Santa Fe, en el partido ante La Equidad por la fecha trece de la Liga Betplay 2025-II.
Jugadores de Santa Fe, en el partido ante La Equidad por la fecha trece de la Liga Betplay 2025-II.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Santa Fe encara este domingo una final anticipada ante Deportivo Cali en El Campín, en el cierre de la fecha 19 de la Liga BetPlay. El conjunto cardenal está obligado a ganar para mantener viva la ilusión de clasificar a los cuadrangulares tras las victorias de Alianza y América, sus rivales directos.

El equipo dirigido por Francisco López llega motivado tras vencer de forma agónica a Junior en la jornada anterior, con goles de Hugo Rodallega y Harold Santiago Mosquera. Enfrente estará un Deportivo Cali necesitado, que busca sumar para evitar complicaciones futuras en la tabla del descenso de 2026.

Vínculos relacionados

Lewandowski le dio la victoria a Barcelona con un triplete frente a Celta
Boca Juniors se impuso en el Superclásico: River Plate, sin reacción
Manchester City goleó a Liverpool y es escolta del líder: así quedó la tabla en la Premier

Minuto a minuto de Santa Fe vs. Deportivo Cali:

Hace 4 horas

Último precedente

El más reciente encuentro entre Sant Fe y Cali ocurrió el pasado 17 de mayo de este año. En esa ocasión el cuadro cardenal se impuso 2-0, con un jugador menos.

Hace 4 horas

El encargado de impartir justicia

El antioqueño Wilmar Roldán fue designado por la Federación Colombiana de Fútbol para dirigir el partido entre Independiente Santa Fe y Deportivo Cali de este domingo.

Actualización claveHace 4 horas

El XI de Deportivo Cali

Deportivo Cali, ya sin chances de acceder a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, cuenta entre sus puntos fuertes con Alejandro Rodríguez, Avilés Hurtado y Andrey Estupiñán.

Actualización claveHace 5 horas

El XI de Santa Fe

Francisco López cuenta en el ataque con su mejor jugador, el experimentado Hugo Rodallega. Harold Santiago Mosquera lo acompañará en una de las bandas, mientras que Edwar López estará en la otra.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

Santa Fe vs. Cali

Independiente Santa Fe

Deportivo Cali

Liga BetPlay

El Campín

Santa Fe - Cali

Alberto Gamero

Francisco López

Hugo Rodallega

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

Actualizaciones clave

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.