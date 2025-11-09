EN VIVO: Santa Fe vs. Deportivo Cali en la Liga BetPlay

Jugadores de Santa Fe, en el partido ante La Equidad por la fecha trece de la Liga Betplay 2025-II. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Santa Fe encara este domingo una final anticipada ante Deportivo Cali en El Campín, en el cierre de la fecha 19 de la Liga BetPlay. El conjunto cardenal está obligado a ganar para mantener viva la ilusión de clasificar a los cuadrangulares tras las victorias de Alianza y América, sus rivales directos.

El equipo dirigido por Francisco López llega motivado tras vencer de forma agónica a Junior en la jornada anterior, con goles de Hugo Rodallega y Harold Santiago Mosquera. Enfrente estará un Deportivo Cali necesitado, que busca sumar para evitar complicaciones futuras en la tabla del descenso de 2026.

Minuto a minuto de Santa Fe vs. Deportivo Cali:

El más reciente encuentro entre Sant Fe y Cali ocurrió el pasado 17 de mayo de este año. En esa ocasión el cuadro cardenal se impuso 2-0, con un jugador menos.

El antioqueño Wilmar Roldán fue designado por la Federación Colombiana de Fútbol para dirigir el partido entre Independiente Santa Fe y Deportivo Cali de este domingo.

Deportivo Cali, ya sin chances de acceder a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, cuenta entre sus puntos fuertes con Alejandro Rodríguez, Avilés Hurtado y Andrey Estupiñán.

Francisco López cuenta en el ataque con su mejor jugador, el experimentado Hugo Rodallega. Harold Santiago Mosquera lo acompañará en una de las bandas, mientras que Edwar López estará en la otra.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador