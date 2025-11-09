Liga BetPlay: América goleó a Unión y se metió entre los ocho mejores

Luis Ramos anotó uno de los goles de la victoria escarlata. Foto: América de Cali

América de Cali se impuso con autoridad 3-0 sobre Unión Magdalena este domingo, por la fecha 19 de la Liga BetPlay. El conjunto escarlata logró tres puntos claves que lo meten entre los ocho mejores y le permiten depender de sí mismo para clasificar a los cuadrangulares semifinales.

El partido se inclinó muy pronto a favor del onceno local. Apenas al minuto 3, Tilman Palacios aprovechó una asistencia de José Cavadía para definir cruzado y abrir el marcador ante un Manuel Tasso que no pudo evitar la caída de su arco.

Unión Magdalena tuvo una oportunidad inmejorable de empatar el compromiso, pero Ricardo Márquez erró un penalti gracias a la gran intervención del arquero Jorge Soto, quien completó su cuarta valla invita del semestre.

El compromiso fue un monólogo de los Diablos Rojos. América amplió la ventaja al 21’, cuando el peruano Luis Ramos estuvo atento para conectar de cabeza una pelota que quedó pagando dentro del área para estirar la ventaja y dar tranquilidad a la parcialidad que asistió al Pascual Guerrero.

Las anotaciones en la capital vallecaucana continuaron antes de la media hora, cuando Cristian Barrios recibió un balón de Roa y sacó un potente zurdazo desde el borde del área para convertir la victoria parcial en goleada escarlata.

En la segunda mitad, Unión intentó reaccionar con varios disparos de Misael Martínez, pero ninguno logró inquietar realmente a Soto. América, con el resultado controlado, se dedicó a manejar los tiempos y estuvo cerca del cuarto tanto con un remate de Yojan Garcés que se estrelló en el palo.

El pitazo final confirmó una noche redonda para los diablos rojos, que llegaron a 29 puntos y se ubican de manera provisional en la séptima posición de la tabla. Con una última fecha por disputar, el equipo caleño mantiene vivas sus aspiraciones de avanzar a las semifinales.

