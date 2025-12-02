Logo El Espectador
¡Atención! Pablo Repetto es el nuevo director técnico de Independiente Santa Fe

Confirmando las sospechas, el cuadro cardenal presentó en una rueda de prensa al uruguayo como su nuevo entrenador.

02 de diciembre de 2025 - 05:26 p. m.
Foto: Óscar Pérez
Luego de su eliminación de la Liga Betplay 2025-I a manos de Deportes Tolima, Independiente Santa Fe, actual campeón del fútbol profesional colombiano (FPC), anunció a Pablo Repetto como nuevo director técnico (DT) este martes 2 de diciembre de 2025.

El uruguayo llega a la capital colombiana luego de su paso ganador por el fútbol uruguayo, ecuatoriano y una breve estadía de medio año en Medellín a cargo de Atlético Nacional. Ahora, tendrá que afrontar la Copa Libertadores 2026 con ‘El León’ y los torneos domésticos.

Lo anterior también incluye la Superliga que se disputará a principios del próximo año frente al campeón del segundo semestre del FPC. Este es un título que el equipo cardenal no gana desde 2021 cuando venció a América de Cali por un global de 5-3.

¿Quién es Pablo Repetto?

Nacido el 14 de marzo de 1974 en Montevideo, Uruguay, Repetto arrancó su carrera como técnico en julio de 2006 cuando asumió las riendas de Centro Atlético Fénix, un club que en ese momento jugaba en la segunda división del fútbol uruguayo.

El entrenador charrúa logró el ascenso a primera ese mismo año, pero un mal desempeño en la máxima categoría terminó provocando su destitución. A partir de allí dirigió a Cerro de Uruguay, Blooming de Bolivia y Defensor Sporting, con el cual logró el Torneo Apertura 2010.

El 24 de septiembre de 2012 llegó su primer gran reto cuando arribó a Ecuador para dirigir a Independiente del Valle. Cuatro años después, el club disputó su primera y única final de Copa Libertadores. En esa ocasión el rival fue Atlético Nacional, el cual se alzó con el título.

Para el recuerdo, Repetto quedó en la historia como el único entrenador capaz de eliminar a Boca Juniors y River Plate en una misma edición del certamen. Hazañas que le valieron a Independiente del Valle el apodo de 'Matagigantes’.

A pesar de las buenas actuaciones, en 2017 Pablo Repetto salió del equipo ecuatoriano para dirigir a Liga de Quito, al cual salvó del descenso, Nacional de Uruguay y Santos Laguna de México. El 28 de febrero de 2024 fue anunciado como DT de Atlético Nacional.

En el ‘Rey de Copas’ colombiano Repetto no permaneció mucho tiempo, pues tan solo seis meses después fue removido de su cargo. En su momento, se especuló con la idea de que el entrenador uruguayo tenía mala relación con los jugadores, una información que fue desmentida por Sebastián Arango, presidente del club verdolaga, durante la presentación de Efraín Juárez, remplazo de Repetto.

Títulos de Pablo Repetto como entrenador

ClubTítuloAño
Centro Atlético FénixSegunda división de Uruguay2007
Defensor SportingTorneo apertura de Uruguay2010
Liga de QuitoSerie A de Ecuador
Copa de Ecuador
Supercopa de Ecuador		2018
2019
2020
NacionalTorneo intermedio de Uruguay
Torneo clausura de Uruguay
Primera división de Uruguay		2022

