Así quedó la tabla del cuadrangular B tras las eliminaciones de Santa Fe y Fortaleza

Tras la disputa de la fecha cuatro del Grupo B en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025, la tabla quedó partida en dos. Dos equipos mantienen viva la ilusión de llegar a la gran final, mientras que otros dos, aunque falten dos jornadas, quedaron por fuera.

Como se dice por ahí, “unos van alegres y otros van llorando” y así pasó después de los partidos de este sábado. Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga siguen soñando con celebrar una nueva estrella dentro de un par de semanas, mientras que Fortaleza y Santa Fe quedaron eliminados.

La jornada comenzó a las 5:30 p.m. en Ibagué con el duelo entre Tolima y Santa Fe. Fue un duelo dividio. El primer tiempo lo manejó mejor el local, con intensidad y presencia ofensiva, mientras que en la segunda mitad el visitante mejoró y generó aproximaciones claras.

El desenlace fue amargo para el vigente campeón. En el tramo final del partido, Santa Fe sufrió la expulsión de Ewil Murillo por doble amarilla y, ya en tiempo de descuento, recibió un gol de Adrián Parra. Ese tanto selló la eliminación cardenal y le dio tres puntos fundamentales al conjunto pijao.

Más tarde, en un partido con tres expulsados, Bucaramanga se impuso 2-0 como visitante ante Fortaleza. Luciano Pons abrió el marcador con un cabezazo dentro del área chica y Fabián Sambueza amplió la ventaja. El triunfo sostiene la ilusión leoparda, aunque sin margen de error.

Tolima lidera el Grupo B con 10 puntos, una ventaja de tres sobre Bucaramanga. Todavía quedan seis unidades en disputa, pero la situación no parece tan abierta como indica la matemática. La regularidad del equipo pijao le permite mirar con optimismo lo que viene en el calendario.

Al vinotinto y oro le basta con ganar uno de los dos partidos restantes para clasificar a la final del semestre. Bucaramanga, en cambio, no tiene ese privilegio, pues debe sumar todo lo que queda y esperar resultados. Por eso el duelo del próximo miércoles en el Américo Montanini es clave para ambos.

Un empate dejaría al equipo pijao, dirigido por Lucas González, instalado en la gran final por el beneficio de contar con el punto invisible. Para los de Leonel Álvarez no hay alternativa distinta a ganar si desean mantener viva la ilusión de conquistar su segunda estrella en diciembre.

Así quedó la tabla del Grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay:

