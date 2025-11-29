Logo El Espectador
Deportes
Fútbol Colombiano
Santa Fe
En VivoActualizado hace 6 minutos

EN VIVO: Deportes Tolima vs. Santa Fe en los cuadrangulares de la Liga BetPlay

El cuadro cardenal necesita un resultado positivo en Ibagué para llegar con chances al desenlace de las semifinales del fútbol profesional colombiano.

Daniel Bello
29 de noviembre de 2025 - 10:14 p. m.

Actualizaciones clave

Hugo Rodallega es la principal apuesta del ataque de Santa Fe.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2025-II arrancan esta tarde con un partido clave en el Manuel Murillo Toro de Ibagué. En una esquina está Deportes Tolima, líder del Grupo B, mientras que en la otra aparece Santa Fe, vigente campeón del fútbol profesional colombiano.

El margen de error es cada vez más pequeño. Los pijaos en caso de ganar quedarían a un paso de meterse en la final de este semestre, mientras que para los cardonales llevarse los tres puntos es una obligación para mantenerse con vida en el cierre de esta fase.

Siga el minuto a minuto de Deportes Tolima vs. Santa Fe en los cuadrangulares de la Liga BetPlay:

Hace 5 horas

El clima en Ibagué

A esta hora hay una ligera llovizna que cae sobre Ibagué. La temperatura ronda los 25° C y la humedad está en un 74%. Falta poco para que ruede la pelota en el Manuel Murillo Toro.

Actualización claveHace 5 horas

El XI de Tolima

Lucas González solo hizo dos cambios respecto al XI que venció a Santa Fe el pasado miércoles en El Campín. Yhormar Hurtado entró por el expulsado Cristian Arrieta, mientras que Marlon Torres va en lugar de Juan José Mera por decisión técnica.

Actualización claveHace 5 horas

El XI de Santa Fe

Pacho López no podrá contar en este partido, por lesión, con Harold Santiago Mosquera. En su lugar estará Yeicar Perlaza, quien junto a Hugo Rodallega y Omar Fernández integra el ataque cardenal. La visita dispone de un 4-3-3 para medirse con Tolima.

Hace 5 horas

El encargado de impartir justicia

El vallecaucano Diego Ulloa fue designado para dirigir el partido entre Tolima y Santa Fe. El cesarense David Fuentes y el antioqueño Jonathan Paniagua. Leonard Mosquera, también de Antioquia, estará a cargo del VAR en el Manuel Murillo Toro.

Actualizaciones clave

